快訊

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

高鐵自由座開放站立遭旅客潑熱咖啡 退休教授怨：像擠沙丁魚

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聽新聞
0:00 / 0:00

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹駱家長子男不滿么弟和姪女「盜領遺產」，指控么弟在父親過世前後提領其帳號內110萬，而其女兒在購屋時，曾向祖父借款100萬元卻未返還，要求2人歸還210萬。新竹地院審理，其提款均經父親授權或用於喪葬支出，姪女獲得100萬為祖父贈與，全案駁回。

判決書指出，駱父2018年間與妻子同住於駱家么子住所，由其長期照顧，醫療費用、看護薪資等日常開銷多由么子代為處理。駱父生前曾主動將個人帳戶交由么子保管，交付存摺與印章，並授權其代為提領。駱父於2021年12月過世，其妻於2024年離世，駱家三兄妹為共同繼承人

駱家長子指控，么弟於2021年9月30日、12月6日與12月28日「盜領」父親帳戶內共110萬元，其女兒更於2019年購屋時，向祖父（駱父）借款100萬，么弟一家所為已侵害全體繼承人之所有權，要求返還其210萬不當得利。

法官調查，駱家么弟9月30日提領30萬，有父親親赴銀行的照片與資料作證；12月6日提領40萬也經父親授權，用於支付其生前的生活開銷和照護費用，駱家么弟也提出醫療收據、外籍看護工薪資單等佐證。

至於12月28日提領40萬元，證據顯示駱家三兄妹於父親過世當日曾在么弟家中開會並同意由遺產支付喪葬費，駱姐及堂弟在警詢中也證實「當場無人反對」，認為么弟並無侵占遺產或不當得利情形。

至於駱家長子控訴姪女向祖父借貸100萬，法官調查該筆款項為祖父祝福孫女結婚用於購屋成家之用，屬於祝福而給予的贈與，駱家長子全案並未提出足以證明弟弟侵害遺產，或姪女有借款的證據，其請求均無理由，最終判駱家長子敗訴。

新竹駱家長子男不滿么弟和姪女「盜領遺產」，指控么弟在父親過世前後提領其帳號內110萬，而其女兒在購屋時，曾向祖父借款100萬元卻未返還，要求2人歸還210萬。圖／聯合報系資料照片
新竹駱家長子男不滿么弟和姪女「盜領遺產」，指控么弟在父親過世前後提領其帳號內110萬，而其女兒在購屋時，曾向祖父借款100萬元卻未返還，要求2人歸還210萬。圖／聯合報系資料照片

遺產 繼承人 過世
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

只借57萬！30歲陸女誤踩陷阱「兩年內慘背千萬債務」 被迫抵押房產

中年夫妻憂老後租不到房「600萬購中古屋」15年後含淚賣了：撐不下去

元大人壽啟動鳳凰颱風關懷機制 受災保戶享六大便民服務

相關新聞

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

新竹駱家長子男不滿么弟和姪女「盜領遺產」，指控么弟在父親過世前後提領其帳號內110萬，而其女兒在購屋時，曾向祖父借款10...

央廣官網放五星旗 工程師求刑3年、起訴3人

中央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，還跳轉到央廣官網維護廠商創蹟公司頁面，吳稱懷疑創蹟公司有中資介入才犯案；台北地檢署昨依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，具體求刑三年。

冷眼集／周靜妮「罄竹難書」…懲戒慢半拍 司改成空談

前法官周靜妮多年來累積十二項重大違失，昨日被職務法庭判撤職並停止任用三年，「終於」正式被懲戒；周靜妮事件非一夕發生，昨天的判決，人民看到的不是司法自律，而是司法機關「慢半拍」，任由不適格法官不斷斲傷司法公信力。

曾當庭逼少年自摑、下跪… 前法官周靜妮12項違失 遭撤職

苗栗地方法院前法官周靜妮多次延宕保護令案件，允諾被告同意不夜間訊問即可交保，致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密卷宗交給丈夫攜出影印，當庭要求少年自行摑掌廿三下，共十二項違失，被監察院、司法院移送懲戒法院，職務法庭昨判決撤職並停止任用三年。可上訴。

人倫悲歌！57歲台男客死廈門 兒：他失聯23年拒處理後事

彰化縣「快樂天堂基金會」接獲一起客死他鄉求助案，57歲宋姓男子在中國廈門工作多年，日前猝死，友人尋求基金會連絡家人處理後...

故意殺人、兒虐致死判刑逾10年不得假釋？ 司法院今提出三大加註意見

行政院上月底通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。