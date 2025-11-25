央廣官網放五星旗 工程師求刑3年、起訴3人

中央廣播電台官網9月曾被置換為五星旗，涉案的工程師已被起訴。 圖／聯合報系資料照片

中央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，還跳轉到央廣官網維護廠商創蹟公司頁面，吳稱懷疑創蹟公司有中資介入才犯案；台北地檢署昨依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，具體求刑三年。

檢方調查，卅七歲吳政勳今年五月入職央廣，一個月後策謀攻擊官網，找四十七歲海云智慧雲端公司業務處長黃富琳合作，黃認為創蹟維護央廣官網位置若出缺，海云有機會取代而同意；吳涉將央廣官網最高權限帳號開給黃，讓黃進入後台刪除官網異動電磁紀錄；吳行動前均告知直屬組長岳昭莒，岳未向上級陳報、制止。

吳涉在九月十一日將官網封面換成「反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折」書籍封面；同月十八日將版頭換成美國國旗、五星旗圖案；同月十九日及廿日三度將官網跳轉至創蹟公司網站首頁。

吳被約談交保後，十月九日深夜又置換官網日語新聞版網頁，出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號。吳還外流央廣官網原始程式碼給黃，黃又轉傳外流，專案小組十月九日搜索，防堵事態擴大。吳政勳辯稱，因懷疑央廣官網維護廠商創蹟公司有中資背景，曾向數發部及司法單位等多個機關檢舉；檢調正調查是否屬實。

檢方指出，央廣是國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級辦法Ａ級單位，吳、岳二人握有官網後台管理權限，僅因懷疑央廣官網有中資介入，利用職權胡作非為，以反攻大陸、五星旗等圖片置換網頁內容，挑起兩岸對立緊張，行為危險性與危害性遠非一般刑事犯罪可比，各具體求刑三年、二年六月，黃建請從重量刑。