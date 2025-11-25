聽新聞
曾當庭逼少年自摑、下跪… 前法官周靜妮12項違失 遭撤職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

苗栗地方法院前<a href='/search/tagging/2/法官' rel='法官' data-rel='/2/240218' class='tag'><strong>法官</strong></a><a href='/search/tagging/2/周靜妮' rel='周靜妮' data-rel='/2/244311' class='tag'><strong>周靜妮</strong></a>任內有12項<a href='/search/tagging/2/違失' rel='違失' data-rel='/2/244312' class='tag'><strong>違失</strong></a>，職務法庭昨判決周撤職並停止任用三年。本報資料照片
苗栗地方法院前法官周靜妮任內有12項違失，職務法庭昨判決周撤職並停止任用三年。本報資料照片

苗栗地方法院前法官周靜妮多次延宕保護令案件，允諾被告同意不夜間訊問即可交保，致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密卷宗交給丈夫攜出影印，當庭要求少年自行摑掌廿三下，共十二項違失，被監察院、司法院移送懲戒法院，職務法庭昨判決撤職並停止任用三年。可上訴。

周靜妮爭議不斷，二○二二年二月十六日被司法院停職，同年六月卅日辭職。除多次延宕保護令案件，二○一五年四月十九日值班，因晚上不想開庭，未依被告要求即時到法院訊問，透過法警轉達若同意不夜間訊問即可交保；值班期間，又以想睡覺、帶媽媽去打營養針，任意更改訊問時間。

二○一九年十月，周靜妮審理一名毆打父親少年，當庭要求少年自打巴掌，少年自摑廿三下，又被命下跪向父母道歉，周還恫嚇「送去少觀所給人家捅屁眼」等語。

周靜妮未依法指定少年案件輔佐人、逾期收容少年，又擅自取消庭期四十九件，二○二一年度長期出勤不正常，未結案數高出同庭法官一倍；她為了自律案件，同年三月十九日要求書記官借閱應保密的少年家事案件卷證，帶出法院給丈夫影印，且離職後一個月沒辦完手續，還恐嚇協助移交人員。

周靜妮承辦聲請撤銷調解事件，二○二一年七月底審理前打電話給當事人，詢問聲請撤銷調解動機並要求到院商談，恐嚇「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往會面，並依周女指示撰寫書狀撤回案件。

懲戒法院列舉周靜妮十二項違失行為，認為她長期處於疏懶怠惰草率馬虎狀態，未盡自律責任，嚴重損及案件當事人權益及法官職位尊嚴，導致司法信譽、形象受損，考量她自陳身心長期受疾患所苦，案經揭露僅坦承部分違失行為，未見反躬自省之心，所為已難再獲取人民信任，判決撤職並停止任用三年。

