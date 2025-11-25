聽新聞
冷眼集／周靜妮「罄竹難書」…懲戒慢半拍 司改成空談

聯合報／ 本報記者林孟潔

職務法庭對前法官周靜妮懲戒「慢半拍」，斲傷司法公信力。 圖／聯合報系資料照片

前法官周靜妮多年來累積十二項重大違失，昨日被職務法庭判撤職並停止任用三年，「終於」正式被懲戒；周靜妮事件非一夕發生，昨天的判決，人民看到的不是司法自律，而是司法機關「慢半拍」，任由不適格法官不斷斲傷司法公信力。

周靜妮二○○九年由檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，後被改為民事庭法官，再改任少年法庭法官，之後被調到非訟中心。懲戒法院認定周靜妮最早的違失，可以回溯至二○一五年擔任刑事庭法官時期，因不想晚上開庭而「以交保換不夜間訊問」，但司法院直至二○二二年才將她停職，距離昨天判決撤職，更已間隔十年。

周靜妮出勤狀況極度不正常，除曠職、未結案件量暴增，是同庭法官的一倍，還曾命令少年自摑、向父母下跪磕頭，恫嚇送進少觀所，多件保護令案件被延宕，違失一件比一件更嚴重。

二○一七年司法改革國是會議決議，包括「監督淘汰不適任的司法人員」，法官法也歷經修法，但從周靜妮案例，可以看見在停職之前，司法行政體系容忍她長達數年，未在第一時間積極處理，讓她錯了一次又一次。

司法機關一次又一次的沉默，一再漠視周靜妮的缺失，讓無數案件當事人的權益受到侵害，事後彌補為時已晚，何來司法正義？若不適任法官始終無法及時汰除，人民該如何相信法官及公平審判；司法公信力若一再因此受到打擊，司法改革終究只是空言。

曾當庭逼少年自摑、下跪… 前法官周靜妮12項違失 遭撤職

苗栗地方法院前法官周靜妮多次延宕保護令案件，允諾被告同意不夜間訊問即可交保，致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密卷宗交給丈夫攜出影印，當庭要求少年自行摑掌廿三下，共十二項違失，被監察院、司法院移送懲戒法院，職務法庭昨判決撤職並停止任用三年。可上訴。

