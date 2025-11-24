快訊

人倫悲歌！57歲台男客死廈門 兒：他失聯23年拒處理後事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣「快樂天堂基金會」接獲一起客死他鄉求助案，57歲宋姓男子在中國廈門工作多年，日前猝死，友人尋求基金會連絡家人處理後事，但宋男前妻說宋男失聯多年，兒子也不願前往辦理後事，甚至連簽委託書讓基金會去處理都不願意，讓基金會陷入兩難。

快樂天堂基金會董事長、縣議員張雪如表示，宋男本月初在廈門猝逝，遺體在6天後才被鄰居發現有異而通報，目前遺體冰存在廈門殯儀館，由於需要親人到大陸處理後事，或是由親人簽委託書，才能由基金會協助處理。

快樂天堂基金會長期幫助處理弱勢或有困難的喪葬個案，在找到宋男前妻後，前妻卻說，宋男到大陸後就失聯，兒子也不願意去處理宋男後事，更出示宋男兒子的聲明書說，「他失聯我23年，我不願意前往大陸辦理後事，也不願意簽立委託書。」

張雪如說，據宋男在大陸友人傳回來的照片顯示，宋男一直都很思念兒子，甚至連床頭櫃還擺著和前妻的婚紗照，還有包含兒子小時候一家三口的Q版漫畫，友人說宋男有時還會對著照片流淚，也表示，宋男也曾匯錢要給兒子當生活費，但後來母子就失聯了。

張雪如說，由於宋男父母已往生，如果宋男兒子不願出面處理父親後事，基金會集合各界善心，願意無償協助，但得宋子簽下委託書，他們才能到廈門辦理相關火化遺體手續，否則宋男遺體將繼續被冰存在大陸。

「冰庫裡的等待，是法律與人倫的死結。」張雪如說，這具遺體，彷彿成了一個「無主孤魂」被困在異鄉的冰冷空間裡，這不僅是法律問題，也是兩岸的人倫悲劇，他們還努力在溝通，希望宋男兒子能簽委託書，也在尋求相關單位協助，希望讓宋男能回台落葉歸根。

57歲宋姓男子在中國廈門工作多年，日前猝死，友人尋求快樂天堂基金會連絡家人處理後事。圖／翻攝張雪如臉書
57歲宋姓男子在中國廈門工作多年，日前猝死，友人尋求快樂天堂基金會連絡家人處理後事。圖／翻攝張雪如臉書
客死異鄉的宋男床頭櫃還擺著和前妻與兒子小時候一家三口的Q版漫畫。圖／張雪如提供
客死異鄉的宋男床頭櫃還擺著和前妻與兒子小時候一家三口的Q版漫畫。圖／張雪如提供
客死異鄉的宋男床頭櫃還擺著和前妻的婚紗照。圖／張雪如提供
客死異鄉的宋男床頭櫃還擺著和前妻的婚紗照。圖／張雪如提供

