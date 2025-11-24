快訊

故意殺人、兒虐致死判刑逾10年不得假釋？ 司法院今提出三大加註意見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

行政院上月底通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者不得假釋司法院今提出加註意見，認為應考量有無違反國際公約的禁止酷刑原則、獄政管理或矯正有無窒礙，建請行政院說明釐清。

司法院今上午召開院會，通過行政院所提刑法部分條文及刑法施行法第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將於辦理會銜作業後函復行政院。

司法院指出，為回應近日外界就刑法第77條修正草案關於不得假釋部分所持疑慮，經參考相關論點研議後，加註意見，促請行政院留意及釐清，兼顧社會安全與人權保障。

司法院加註意見包括「有無違反國際公約所揭櫫之禁止酷刑原則」，因禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約、歐洲人權公約及已內國法化的公民與政治權利國際公約，有分別規定「酷刑」的定義及「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰」的意旨，而本條草案關於不得假釋的修正內容，是否屬於公約所稱「酷刑」或類似處遇或懲罰，有無違反上開公約的禁止酷刑原則，建請行政院說明釐清。

司法院意見也建請行政院應評估在獄政管理或矯正上有無窒礙，因以本條草案所定不得假釋罪名的刑法第271條第1項殺人既遂犯為例，大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」的範圍內，若一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有無窒礙，建請預為評估。

司法院也指出，刑法第77條第2項第3款的「鑑定」用語於本次修正刪除，則相關連條文即刑法第91條之1的「鑑定」用語是否一併修正刪除，也建請行政院斟酌。

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

行政院 司法院 假釋
鍾東錦批院版財劃法不確定性最糟糕 讓地方「看得到又吃不到」

逼少年自打巴掌嗆「送去捅屁眼」法官周靜妮12項違失遭撤職理由曝光

離譜！逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停止任用3年

印度法庭直播遭製短影音濫用9月喊停 綠委諷：藍白立委自認比司法院大

相關新聞

故意殺人、兒虐致死判刑逾10年不得假釋？ 司法院今提出三大加註意見

行政院上月底通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑...

她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉中有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元；店家自...

逼少年自打巴掌嗆「送去捅屁眼」法官周靜妮12項違失遭撤職理由曝光

苗栗地方法院前法官周靜妮因長期曠職、多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，還致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密...

賣地瓜球月入5萬卻被解約 加盟主「被停業」13個月告贏總部賺到51萬

李姓男子花25萬元加盟某知名地瓜球品牌，結果前年8月起卻被總部認為合約已滿未再供貨形同「被解約」，李男不滿，認為總部違約...

妻子高中同學協商離婚…監理站科員竟幫查車籍 車主向廉政署告發

交通部公路局嘉義區監理所麻豆監理站林姓科員受蔡姓妻子之託，幫蔡女的楊姓高中同學查詢邱姓前夫車籍資料，讓楊女方便協商離婚事...

海軍下士把玩三用電表 不服士官長制止還涉嫌作勢攻擊！案發後退伍

基隆海軍131艦隊林姓下士在艦艇上把玩三用電表，不服吳姓士官長制止，涉嫌作勢攻擊士官長，但反被壓制。檢察官偵查後，起訴林...

