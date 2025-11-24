她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉中有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元；店家自認環境符合衛生標準，且對方隔4個多月才去就醫，懷疑真的有食安事件還是她濫行興訟，台南地院台南簡易庭審理後，駁回女子告訴。

該名女子主張，2023年12月間，她的丈夫至台南市北區一間餐飲店家購買排骨飯，她食用時發現排骨中竟含有鋼絲，導致她門牙受損；丈夫詢問店家，對方表示要帶排骨飯回店內安排退款，她沒辦法接受這樣的處理方式，因此打電話給台南市衛生局立案。

女子表示，去年2月她提出消費爭議線上申訴及申請調解，對方未出席，她為保留證據，在消保官建議下於去年4月間至牙醫診所就醫檢查；她請求店家要返還排骨飯費用80元、依消保法3倍的懲罰性賠償即240元、支出的診療費證明書150元以及精神上損害5萬元。

店家表示，對方通報衛生局後，去年1月衛生局在未通知的情況下，逕行進入餐飲店廚房勘查清潔問題，並無發現店內有使用鋼刷清潔餐盤情形，顯見環境符合衛生標準；依女子所述，2023年12月間的事件，為何遲至去年4月始至牙醫診所就診？

店家認為，女子就診病自述因「外力撞擊」致門牙受損，且參酌去年3月消保官來函附件載明她同時申訴多名店家，則是否真有她所稱的食安事件亦或是濫行興訟，尚難確認。

法院指出，女子提出line截圖、診斷證明書、就診受損牙齒照片、撥打電話通話紀錄照片及通話明細表等證據，僅能證明她有購買排骨飯及撥打電話至餐飲店；至於排骨肉含鋼絲照片，是何時拍攝、照片中的排骨是否就是餐飲店的均只有其片面陳述，無從認定為事實。

另外，依牙醫診所的診斷證明書及就診受損牙齒照片，「應診日期」、「病名」欄分別記載「113年4月22日」、「…自述因外力撞擊，導致切端不平滑…」等語；如果女子咬食排骨時發現含有鋼絲，於事件發生時即可知悉，卻遲延逾4個月後始至牙醫診所就醫，難謂合理。

且「外力撞擊」指受體外碰撞情形，與咬食造成門牙受損；女子表示是因消保官建議要保留證據才至牙醫診所接受檢查及治療，但她去年3月間才向消保官申訴，並提到門牙有受損，顯然該損害並非在事件當下已發生。

法院認為，既然女子知道要將排骨肉含鋼絲的證物留存並拍照，主觀上有保留證據觀念，如果咬食時造成門牙受損，按理也會第一時間至牙醫診所就醫保留證據，卻延遲逾4個月後才去；餐飲店家質疑其真實性，即非無憑，女子解釋難謂與常情相合，並無可取。