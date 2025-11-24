快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

聽新聞
0:00 / 0:00

她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉中有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元；店家自認環境符合衛生標準，且對方隔4個多月才去就醫，懷疑真的有食安事件還是她濫行興訟，台南地院台南簡易庭審理後，駁回女子告訴。

該名女子主張，2023年12月間，她的丈夫至台南市北區一間餐飲店家購買排骨飯，她食用時發現排骨中竟含有鋼絲，導致她門牙受損；丈夫詢問店家，對方表示要帶排骨飯回店內安排退款，她沒辦法接受這樣的處理方式，因此打電話給台南市衛生局立案。

女子表示，去年2月她提出消費爭議線上申訴及申請調解，對方未出席，她為保留證據，在消保官建議下於去年4月間至牙醫診所就醫檢查；她請求店家要返還排骨飯費用80元、依消保法3倍的懲罰性賠償即240元、支出的診療費證明書150元以及精神上損害5萬元。

店家表示，對方通報衛生局後，去年1月衛生局在未通知的情況下，逕行進入餐飲店廚房勘查清潔問題，並無發現店內有使用鋼刷清潔餐盤情形，顯見環境符合衛生標準；依女子所述，2023年12月間的事件，為何遲至去年4月始至牙醫診所就診？

店家認為，女子就診病自述因「外力撞擊」致門牙受損，且參酌去年3月消保官來函附件載明她同時申訴多名店家，則是否真有她所稱的食安事件亦或是濫行興訟，尚難確認。

法院指出，女子提出line截圖、診斷證明書、就診受損牙齒照片、撥打電話通話紀錄照片及通話明細表等證據，僅能證明她有購買排骨飯及撥打電話至餐飲店；至於排骨肉含鋼絲照片，是何時拍攝、照片中的排骨是否就是餐飲店的均只有其片面陳述，無從認定為事實。

另外，依牙醫診所的診斷證明書及就診受損牙齒照片，「應診日期」、「病名」欄分別記載「113年4月22日」、「…自述因外力撞擊，導致切端不平滑…」等語；如果女子咬食排骨時發現含有鋼絲，於事件發生時即可知悉，卻遲延逾4個月後始至牙醫診所就醫，難謂合理。

且「外力撞擊」指受體外碰撞情形，與咬食造成門牙受損；女子表示是因消保官建議要保留證據才至牙醫診所接受檢查及治療，但她去年3月間才向消保官申訴，並提到門牙有受損，顯然該損害並非在事件當下已發生。

法院認為，既然女子知道要將排骨肉含鋼絲的證物留存並拍照，主觀上有保留證據觀念，如果咬食時造成門牙受損，按理也會第一時間至牙醫診所就醫保留證據，卻延遲逾4個月後才去；餐飲店家質疑其真實性，即非無憑，女子解釋難謂與常情相合，並無可取。

法院審酌，依女子提出證據，無法證明有相關事件發生，亦無從證明其門牙受損是因咬食排骨肉鋼絲造成；其請求餐飲店家給付相關費用及精神慰撫金5萬元，均非有據，不應准許。

台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉內有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元。示意圖／本報資料照片
台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉內有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元。示意圖／本報資料照片

排骨 衛生局 證據
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

價差大！水果店買3杯果汁750元、電話詢價變660元 台南消保官介入調查

他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

原來牙醫一眼看得出有無性行為！揭嘴巴一大隱藏跡象 某節日超明顯

相關新聞

故意殺人、兒虐致死判刑逾10年不得假釋？ 司法院今提出三大加註意見

行政院上月底通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑...

她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

台南市一名女子的丈夫到餐飲店家買排骨飯給她吃，女子卻以排骨肉中有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元；店家自...

逼少年自打巴掌嗆「送去捅屁眼」法官周靜妮12項違失遭撤職理由曝光

苗栗地方法院前法官周靜妮因長期曠職、多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，還致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密...

賣地瓜球月入5萬卻被解約 加盟主「被停業」13個月告贏總部賺到51萬

李姓男子花25萬元加盟某知名地瓜球品牌，結果前年8月起卻被總部認為合約已滿未再供貨形同「被解約」，李男不滿，認為總部違約...

妻子高中同學協商離婚…監理站科員竟幫查車籍 車主向廉政署告發

交通部公路局嘉義區監理所麻豆監理站林姓科員受蔡姓妻子之託，幫蔡女的楊姓高中同學查詢邱姓前夫車籍資料，讓楊女方便協商離婚事...

海軍下士把玩三用電表 不服士官長制止還涉嫌作勢攻擊！案發後退伍

基隆海軍131艦隊林姓下士在艦艇上把玩三用電表，不服吳姓士官長制止，涉嫌作勢攻擊士官長，但反被壓制。檢察官偵查後，起訴林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。