海軍下士把玩三用電表 不服士官長制止還涉嫌作勢攻擊！案發後退伍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆海軍131艦隊林姓下士在艦艇上把玩三用電表，不服吳姓士官長制止，涉嫌作勢攻擊士官長，但反被壓制。檢察官偵查後，起訴林男依涉犯對長官施強暴未遂罪。林男在案發3個月後退伍。

基隆地檢署起訴指出，林姓下士去年7月間，在艦隊一艘艦艇的船艙內，拿取三用電表把玩。直屬長官吳姓士官長看見後制止，但林男未聽從勸阻，不予理會，持續把玩，最後隨意棄置，且轉身離去。

吳姓士官長上前要訓斥林姓下士時，林姓下士轉身用手推擠吳姓士官長胸口，並意欲攻擊。吳姓士官長發現林姓下士作勢攻擊，出手將林壓制在艦艇內燃機主機上。

基隆憲兵隊調查後，將林姓下士移送法辦。基隆地檢署檢察官偵訊後，認定林男涉犯陸海空軍刑法「對於長官施強暴、脅迫或恐嚇未遂罪」並起訴，可處1年以上7年以下有期徒刑。雙方事後和解，檢方請法官量處適當刑度。

海軍林姓下士在艦艇上把玩三用電表，並作勢攻擊制止他的士官長。檢方偵查後，起訴林男涉犯對長官施強暴未遂罪。聯合報系資料照
海軍林姓下士在艦艇上把玩三用電表，並作勢攻擊制止他的士官長。檢方偵查後，起訴林男涉犯對長官施強暴未遂罪。聯合報系資料照

