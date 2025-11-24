快訊

巨業司機撞死女大生第三次協商破局 司機認「超時上班」沒保險

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，司機、客運與女大生母親、律師今在台中地院展開第三次調解，據女大生律師表示，巨業客運今未出席，未對賠償金有結論，施姓司機則說，當時有超時上班，保險公司不理賠，後續得待刑庭的審理結果，討論賠償事宜。

女大生母親委任律師說，今天是第三次調解，因無結論而破局，巨業公司未出席，由施姓司機陳述，施有承認案發時上班時間為上午6時至晚上6時，撞到女大生已7時許，超過工時，所以被保險公司認定不符合理賠條件，未來需待刑庭審理結果，再協調民事求償金額。

女大生母親則說，感受不到肇事者的誠意，「該負責的要負責，而非推託」。

東海大學林姓女大生（20歲）在去年9月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（66歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，因覓保無著，改以1萬元交保，檢方在今年4月偵結，依過失致死罪起訴。

巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，林姓女大生母親今天第三次在台中地院談調解。圖／本報資料照
巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，林姓女大生母親今天第三次在台中地院談調解。圖／本報資料照

東海大學 客運 死亡 台中市 保險 過失致死

