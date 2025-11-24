LED廠李洲科技董座虛增營收9021萬 證交法起訴

李洲科技（3066）董事長李明順與薩摩亞商新聯集團公司簽訂總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，李為增加公司營收、美化財務報表，涉在2022年間虛增不實月營收9021萬7千元，新聯公司實際負責人高金治涉內線交易，買賣李洲科技股票獲利4萬3900元。台北地檢署今偵結依違反證券交易法起訴2人。

李洲科技已創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED、半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

起訴指出，李明順為挽救李洲低迷股價，2021年12月22日與新聯公司簽立合約總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，2022年1月14日與友尚公司簽立購買240萬個晶圓採購單，李明知須以淨額法入帳，卻指示不知情會計人員以「總額法」認列銷貨收入、銷貨成本，不實紀錄帳簿、編制2022年1月的損益表，虛增不實營業收入9021萬7千元，已逾證券交易施行細則「應重編財務報告」門檻，掩飾公司實務營運，已足影響證券市場投資人判斷決策。

檢方查出，高金治明知與李洲、新聯關於984萬美元的出售晶圓預定訂單的重大消息，已在2021年12月22日明確，李洲2022年2月10日公開發布集團合併營業收入為1億2027萬3千元，較去年同期增加234.97%的重大消息，涉內線交易以人頭帳號3度買賣8張李洲股票，獲利4萬3900元。