快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

LED廠李洲科技董座虛增營收9021萬 證交法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李洲科技（3066）董事長李明順與薩摩亞商新聯集團公司簽訂總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，李為增加公司營收、美化財務報表，涉在2022年間虛增不實月營收9021萬7千元，新聯公司實際負責人高金治涉內線交易，買賣李洲科技股票獲利4萬3900元。台北地檢署今偵結依違反證券交易法起訴2人。

李洲科技已創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED、半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

起訴指出，李明順為挽救李洲低迷股價，2021年12月22日與新聯公司簽立合約總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，2022年1月14日與友尚公司簽立購買240萬個晶圓採購單，李明知須以淨額法入帳，卻指示不知情會計人員以「總額法」認列銷貨收入、銷貨成本，不實紀錄帳簿、編制2022年1月的損益表，虛增不實營業收入9021萬7千元，已逾證券交易施行細則「應重編財務報告」門檻，掩飾公司實務營運，已足影響證券市場投資人判斷決策。

檢方查出，高金治明知與李洲、新聯關於984萬美元的出售晶圓預定訂單的重大消息，已在2021年12月22日明確，李洲2022年2月10日公開發布集團合併營業收入為1億2027萬3千元，較去年同期增加234.97%的重大消息，涉內線交易以人頭帳號3度買賣8張李洲股票，獲利4萬3900元。

檢方認定，李明順涉違反證券交易法依法公告財務業務文件不實罪嫌，依法起訴；高金治犯內線交易罪，考量自動繳回全部犯罪所得，知所悔悟，建請減輕其刑。

李洲科技董事長李明順涉內線交易70萬元交保。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順涉內線交易70萬元交保。記者／許正宏攝影

財務 內線交易 半導體 科技股 晶圓

延伸閱讀

從晶圓製造雙雄中芯國際與華虹賽道選擇 看產業分化與機遇在哪？

期貨商論壇／富采期 保守看待

李洲擴大投入亞太市場

為什麼越來越多汽車採用分離式頭燈設計？原因還真有點道理

相關新聞

巨業司機撞死女大生第三次協商破局 司機認「超時上班」沒保險

台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，司機、客運與女大生母親、律師今在台中地院展開第三次調解，據女...

賣地瓜球月入5萬卻被解約 加盟主「被停業」13個月告贏總部賺到51萬

李姓男子花25萬元加盟某知名地瓜球品牌，結果前年8月起卻被總部認為合約已滿未再供貨形同「被解約」，李男不滿，認為總部違約...

LED廠李洲科技董座虛增營收9021萬 證交法起訴

李洲科技（3066）董事長李明順與薩摩亞商新聯集團公司簽訂總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，李為增加公司營收、美化財務...

妻子高中同學協商離婚…監理站科員竟幫查車籍 車主向廉政署告發

交通部公路局嘉義區監理所麻豆監理站林姓科員受蔡姓妻子之託，幫蔡女的楊姓高中同學查詢邱姓前夫車籍資料，讓楊女方便協商離婚事...

海軍下士把玩三用電表 不服士官長制止還涉嫌作勢攻擊！案發後退伍

基隆海軍131艦隊林姓下士在艦艇上把玩三用電表，不服吳姓士官長制止，涉嫌作勢攻擊士官長，但反被壓制。檢察官偵查後，起訴林...

交付20萬元與逾1兩金飾…讓兒迎娶越南妻 媒合不成金飾也拿不回

徐姓男子委託黃姓男子媒介兒子跟越南女子結婚，黃帶著徐子前往，也完成結婚登記，結果徐子因故返台，未能完成後續結婚程序；徐提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。