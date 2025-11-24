交付20萬元與逾1兩金飾…讓兒迎娶越南妻 媒合不成金飾也拿不回

徐姓男子委託黃姓男子媒介兒子跟越南女子結婚，黃帶著徐子前往，也完成結婚登記，結果徐子因故返台，未能完成後續結婚程序；徐提告要求黃歸還交付結婚所用的4300美元以及1.436兩的金飾，台南地院柳營簡易庭判決黃要歸還金飾，但不用返還結婚所用開銷。

徐姓男子提起請求返還不當得利訴訟，主張他請黃姓男子協助媒介越南女子與兒子結婚，從2022年10月起討論，他陸續交付結婚訂金1000美元以及讓黃處理結婚事宜的5500美元（折合新台幣約20萬元）。

另外，還交付金飾1套包括1條金項鍊、2只金戒指、1副金耳環、1副金手環，重量合計1.436兩；結果黃姓男子帶著兒子去越南後，卻未能完成結婚，黃卻僅返還2200美元，他主張黃應返還所有費用即剩餘的4300美元，還有金飾1套也應歸還。

黃姓男子指出，他陪同徐姓父子至越南，徐的兒子已完成婚姻登記，是因徐子狀況不佳緊急返台，以致未能完成結婚，徐方毀婚，金飾自應歸女方所有；目前金飾保管在越南的媒合機構處，待爭議解決後再交給女方。

此外，關於5500美元及訂金1000美元，其中3500美元（含訂金1000美元）已交付與越南合作媒合團體，由他們承包結婚相關事宜；其中800美元，為徐子至越南的開銷，剩餘2200美元已經交還。

法院認為，徐姓男子將金飾委託給黃姓男子，並非基於所有權讓與意思交給黃，黃也並非基於所有讓與意思交給與越南合作的媒合團體保管，均無移轉物權的法律行為，徐仍然為金飾的所有權人。

黃在審理時稱，金飾提親時須展示給女方，展示後收回，宴客時女方須配戴金飾，宴客完收回，待結婚確定沒問題，女方搭飛機來台灣時，才能交給女方；其說法與監察院報告、社團法人桃園市亞洲婚姻協會記載一致，可見金飾必須等女方入境後才贈與。

因此，黃帶著徐的兒子至越南完成提親，且至芹苴市禿碌郡人民委員會完成結婚登記申請，但徐隨後返回台灣，並未宴客，女方也撤回結婚登記申請，該結婚無法律上效力；則徐既在未結婚宴客，女方亦未前往台灣，金飾未達贈與條件，黃及媒合團體自屬無權占有。

法院表示，黃辯稱，因徐的兒子毀婚，金飾應歸女方，但越南婚姻及家庭法中並無婚約相關規定；又國人與越南籍人士結婚，是否給予越方聘金、聘金數額、結婚金飾等依越南各地習俗而異，越南並無法律規定訂婚後，因故無法結婚，贈與物是否返還。