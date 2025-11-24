單親媽摩鐵掐死小姊弟…辯餵藥再殺「手段不凶殘」 判無期徒刑定讞

蘇姓女子去年在新北市某汽車旅館拉Ｋ、飲酒後，用枕頭悶殺6歲兒子、9歲女兒，她一度辯稱小孩是自己生的「有權殺死他們」，又認為自己手段並不凶殘，最高法院依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

蘇女（38歲）曾在百貨公司當櫃姐，2024年5月12日母親節深夜，她帶著一對子女入住汽車旅館，隔天早上8時透過新北校園通APP替小孩請假2天，稱帶孩子回南部探親，卻一直待在旅館內。13日深夜，她先拍下兒女熟睡照片當臉書封面，14日早上再讓小孩喝混有安眠藥的水。

14日上午9點30分，蘇女先用棉被包裹女兒，用枕頭覆蓋女兒的臉部，並以右手壓住枕頭，女兒醒來且掙扎，但她仍用左手掐住女兒的脖子，女兒窒息死亡。10時30分，蘇女也用棉被包住兒子，並跨在兒子的身上，用枕頭蓋住他的臉，雙手緊掐兒子頸部，幼子無法掙脫，活活被掐死。

蘇女犯後原打算輕生，因徐姓閨密來探訪，駭人的殺子案才曝光。法醫相驗確認姊弟是窒息死亡，蘇女坦承行凶，稱因生活及經濟壓力過大，喝酒、吃安眠藥及吸食Ｋ菸後，一時情緒失控才下手殺害親生子女。

一審國民法官庭認為蘇女雖是單親媽媽，但有朋友或父親、姊姊、弟弟、多個社福單位給予精神與金錢支援，竟僅因心情低落想自殺，認為子女是自己生的「所以有權殺死他們」，無視孩子獨立的生命權，以致天真活潑、稚嫩無辜的小姊弟枉死，嚴重違背人母應有的責任，依2個成年人故意殺害兒童罪各判無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴，蘇女辯稱曾先讓兩個孩子飲用混有安眠藥的水，再一一殺害，「手段並非凶殘」，應量處更輕刑度，但二審認為，蘇女先餵藥是為了更容易實行殺人犯行，且過程中姊弟均掙扎甦醒，但蘇女仍持續掐頸致死，因此不採信蘇女說法。

二審指出，蘇女雖請求定應執行刑為有期徒刑30年，但一審判處2個無期徒刑，依法只執行1個無期徒刑，蘇女至今仍爭辯數年的身體自由的刑度差距，但年幼姊弟卻以永久終結性命，認為一審判決並無不當。案件上訴，最高法院認為認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

