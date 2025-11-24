央廣官網被置換反攻大陸、五星旗圖片 3人起訴工程師求刑3年

中央廣播電台官網今年9月間被置換為五星旗，台北地檢署搜索約談今年5月起擔任央廣網路媒體組工程師吳政勳，發現吳和組長岳昭莒、資訊黃富琳廠商因懷疑有中資介入，涉共謀攻擊央廣官網，甚至外流官網原始程式碼。台北地檢署今偵結起訴吳等3人，對吳具體求刑3年、岳2年6月。

檢方調查，36歲網路媒體組工程師吳政勳、60歲網路媒體組工程師吳政勳、72歲海云智慧雲端公司業務處長黃富琳（曾任職替央廣Cloudflare系統維護的廠商極風公司）涉從2025年6月間共同謀議攻擊央廣官網妨害央廣官網正常運作。

檢方追查，吳政勳涉擅自將央廣官網最高權限帳號開給黃富琳，以利黃進入後台刪除吳在央廣官網所為異動電磁紀錄及提供技術援助；吳政勳在相關行動前均告知組長岳昭莒，岳沒有向上級陳報、制止，縱容及鼓勵吳妨害電腦使用行為。

專案小組調查，今年8月20日，吳政勳登入官網無故利用Google Search Console在央廣官網建置央廣負面消息總彙整資料頁面「https://hub.rti.org.tw」子網域及設程式碼參數，以便民眾於國慶日點選央廣官網，將跳轉置換至該子網域及干擾官網網站訊號。

檢方查出，吳政勳在新北市土城區學府路等處登入央廣官網，9月11日20時24分許，官網頭版被置換成公會函文及龍天星科技等字樣，封面被換成「書名：反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折」書籍封面；18日20時34分許官網頭版被換成美國及中華人民共和國旗；19日16時34分許、20日10時25分許及同日14時47分許，官網進入後跳轉至創蹟公司網站首頁。

吳政勳9月24日12時48分許則在央廣辦公室外流央廣官網原始程式碼，吳以LINE群傳送給黃富琳，黃再轉傳給給林伯爵、顏佑澄，林伯爵再轉傳給廖家慶，使持有原始碼者取得操控管理央廣官網權限。

全案9月26日執行搜索吳政勳、岳昭莒，2天後吳政勳未經央廣同意，擅自登入官網移除網址干擾官網運作，並利用早在8月20日所設定的參數，在10月9日23時40分許置換央廣官網日語新聞版網頁，於首頁日語版出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號，妨害央廣營運及損及央廣國際信譽；專案小組10月9日上午執行搜索查知央廣官網原始程式碼外流，情況緊急同日下午逕行搜索，查扣吳等人的手機、電腦等證物。

檢方直指，央廣是政府百分百捐助成立的國家電台，為一級國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級辦法Ａ級單位，為我國惟一專責對國際廣播的電台，央廣每日以華語、台語、客語、粵語、英語、日語等20種語言對全球發聲，代表國家立場、攸關外交形象，其影響幅度、層面深遠，具有重要地位，若其系統失效或受影響，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響。

檢方痛批，吳政勳、岳昭莒身為央廣網路媒體組成員，握有央廣官網後台管理權限，竟僅因懷疑央廣官網有中資介入，利用職權擅自對央廣官網胡作非為，其以反攻大陸、五星旗等圖片，入侵官網電腦並置換網頁內容，挑起兩岸間的對立緊張，行為的危險性與危害性遠非一般刑事犯罪可比，抑有進者。