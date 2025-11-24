離譜！逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停止任用3年

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗地方法院前法官周靜妮因長期曠職、多次延宕保護令案件，允諾被告不夜間訊問就可以交保，還致電恫嚇爭取親權的丈夫，將應保密的案件卷宗交給丈夫攜出影印，甚至當庭要求少年自行摑掌23下等，被監察院彈劾及司法院移送懲戒法院，職務法庭今判決周靜妮撤職，停止任用3年，可上訴。

周靜妮爭議頻頻，曠職206小時、多次延宕保護令案件，她2009年由檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，後被「換庭」改為民事庭法官，又改任少年法庭法官，苗栗地院將她調到非訟中心，未料她上班仍不正常，2022年2月16日被司法院停職，而她同年6月30日辭職。

周靜妮2015年4月19日值班時，受理檢察官聲請羈押案件，卻因晚上不想開庭，而未依被告要求即時到法院訊問，還透過法警向被告轉達「如果同意不夜間訊問，就可以交保」，無故延宕庭期，增加被告滯留於法院候訊時間。

另外，周靜妮為了自己的自律案件，2021年3月19日要求書記官借閱少年家事案件的卷證，帶出法院給丈夫影印，且離職後一個月沒辦完離職手續、移交工作，屢經法院催辦，皆置之不理，她還出言恐嚇協助移交人員，甚至至今還有一份卷宗仍未歸還檔案室。

2019年10月，周靜妮審理一起毆打父親的少年案，當庭要求少年掌嘴，還一邊說「不夠大，再大，用力點，打紅」。少年自摑23下，又被命下跪向父母道歉，還恐嚇收容少年「送去少觀所跟人家捅屁眼」等語。

苗栗地院指周靜妮承辦一起聲請撤銷調解事件時，2021年7月30日審理前的下午打電話給當事人，詢問聲請撤銷調解的動機並要求到院商談，且在通話時恐嚇「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往指定地點會面，且依周靜妮指示撰寫書狀撤回案件。

監察院介入調查後通過彈劾，法官評鑑委員會也認為周靜妮影響當事人訴訟權益，且她坐領公帑高薪，卻心存以私害公的態度任職，難令全國納稅人接受，不僅不適任法官，也不應擔任其他公職，因此報由司法院移送職務法庭，建議免除她法官職務，不得再任用為公務員

苗栗地方法院前法官周靜妮。圖／聯合報系資料照片
苗栗地方法院前法官周靜妮。圖／聯合報系資料照片

