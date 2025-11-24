廚餘養豬遭重罰！嘉義分署強制查封土地 79萬補助金立刻繳清

在非洲豬瘟疫情再度升溫之際，政府全面強化養豬場管理。嘉義縣新港鄉林姓女業者明明領取嘉義縣政府核發的「養豬場轉用飼料補助款」79萬3918元，卻仍違規以廚餘餵豬。案件經判決確定後移送強制執行，行政執行署嘉義分署迅速查封其名下土地，義務人隨即繳清全部補助款，避免土地遭拍賣。

林女畜牧場於110年度申請「廢棄物再利用檢核養豬場使用飼料補助計畫」，登記飼養種豬及肉豬636頭，並獲補助79萬餘元；然而嘉義縣環保局在2022年1月稽查出其仍以廚餘餵豬，違反「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」第10點規定。嘉義縣政府隨後要求返還補助款，林女不服提起行政訴訟，但遭高雄高等行政法院駁回確定。

案件移送行政執行署嘉義分署後，執行人員立即查封林女位於新港鄉的3筆土地。林女雖提出分期繳納申請，但隨即決定一次清償所有補助款，嘉義分署也在款項繳清後撤銷查封。