違法從日本輸千支加熱菸 女網拍賣家堅持「寄錯了」二審判4月確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓女子被海關查出，涉在前年間向日本境內不明人士定購5盒1000支的加熱菸到台灣，還以男友位於台中高鐵站旁的租屋處為收件地址，遭檢方依違反菸酒管理法起訴，一審判4月徒刑、可易科12萬元，蔡女上訴二審仍否認，有經營網拍，該商品是寄錯，但不被二審採信，駁回上訴，全案確定。

檢方調查，蔡姓女子明知未依菸酒管理法，取得許可執照而輸入的加熱菸為私菸，依法不得輸入台灣境內，但她涉在2023年10月底時，以不詳方法，向日本境內的不詳人士，定購加熱菸5盒（每盒200支，共1000支)。

該批加熱菸在同年月以署名「Saitoshoji」之人，透過日本郵便局，從日本「Higashijujo kitaku」（中文：北區東十条，位於東京）寄出，收貨地址則是蔡女男友位於台中高鐵站旁的租屋處，因海關拆驗後發現，全案依違反菸酒管理法起訴。

台中地院審理時，蔡女否認犯案，辯稱有經營網拍，配合的集運公司有三家，包括台灣、大陸，可能集運公司將收件地址、連絡電話貼錯商品，導致寄錯商品了。

一審審認，該批加熱菸多達千支，具有相當經濟價值，若非事先支付價金、收件地址，對方豈會平白無故寄出，另外蔡女辯稱可能是貨運公司誤貼資訊，但該郵包是由日本人「Saitoshoji」直接透過日本郵便局寄出郵包，以蔡女為收件人，顯非貨運公司貼錯資訊，不採信蔡女辯詞，判刑4月，可易科12萬元。

蔡女不服提出上訴，仍堅持在一審的答辯，台中高分院審認，蔡女沒提出其他足以動搖一審有罪認定的有利事證，仍執前詞否認犯行，任意指摘原判決不當，沒有理由，駁回上訴，全案確定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市蔡姓女子涉被查出非法輸入千支加熱菸，二審判刑4月、可易科確定。圖／本報資料照片
日本 加熱菸 網拍 私菸

