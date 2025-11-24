高雄男推倒警車又控警察打人 反吞誣告得入監
高雄陳姓男子不滿被警方取締違規停車，和開單員警起衝突，結果被依妨害公務罪偵辦，他不滿前往醫院驗傷誣告警方動手，高雄高分院認定陳男構成誣告，判刑7月，上訴後再被駁回確定，將入監服刑。
判決指出，2023年2月11日晚上7點多，陳男在旗山區瑞峰橋上違停被警方取締，當時陳男氣得推倒警用機車，被依現行犯逮捕，依妨害公務等罪移送橋頭地檢署法辦。
離開地檢署後，陳男跑到旗山醫院驗傷，隔天前往橋頭地檢署按鈴指控黃姓警員打他，涉嫌傷害罪，檢方傳喚陳男出庭時，他仍堅稱被員警毆打，但檢方調查後，發現陳男說的並非事實，反依誣告罪嫌起訴陳男，黃姓員警則不起訴。
法院審理後，認定陳男構成誣告，判處有期徒刑7月定讞，因不得易科罰金、易服社會勞動，陳男須入監執行；至於先前的妨害公務罪，則判刑4月，得易科罰金。
