新莊逆子酒後持刀劃傷母親與警對峙 判刑5月須坐牢
新北市新莊區一名吳姓男子，今年7月間上午酒後情緒失控，竟先持螺絲起子在母親面對揮舞、恫嚇，拿剪刀刀背敲打母親背部，再將母親壓在地方用檳榔刀刺傷右手臂，更對著獲報前來的員警邊對峙，邊恐嚇老母不准說話「如果開門就刺你！」新北地方法院依家暴傷害尊親屬罪判刑5月，且不得易科罰金。
檢警查出，當時吳男酒後，先持螺絲起子在母親面前邊揮舞、邊出言恫嚇「怕不怕？」再用剪刀刀背敲打母親頭部，後來改以身體壓住母親背部，將母親壓倒在地，以檳榔刀刺傷手臂。待警方到場，還要脅母親不准說話和開門，甚至趁員警破門而入將其壓制前，還趁機劃了母親一刀。
吳母經送醫，身上共有頭部擦挫傷、右手上臂長約12公分的開放性傷口。吳男於法院開庭期間坦承犯行，表示願意戒酒，犯後態度尚稱良好，但依然沒有獲得母親的原諒。
法官認為，吳男同時觸犯刑法傷害直系尊親屬、恐嚇危安罪及家庭暴力防治法家暴罪，從一重以傷害直系尊親屬論罪，但該罪依法加重後，最重本刑已超過5年，因此不得易科罰金，須入獄服刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
