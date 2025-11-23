高雄男酒後小火鍋店消費失控大鬧 和店長起爭執罵不雅字引警到場
郭姓男子昨晚7時酒後到高市吉林街某小火鍋店消費，因站在出餐檯位置影響店內人員出入動線，和溫姓店長起爭執，雙方爆發口角，郭男還以不雅言語辱罵溫男，警方獲報到場排解，因溫堅持提告公然侮辱罪告訴，警方將郭函送法辦。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中地點位於三民區吉林街某小火鍋店，只見昨晚7時店內有不少客人消費，一名男客人起身走到店外出餐區，不久傳來爭吵聲，後該名男客人情緒失控又亂坐客人的位子，後店家報警。
三民一分局指出，十全派出所員警於昨晚7 時19 分許接獲通報，指三民區吉林街某店家發生糾紛，線上員警抵達後，現場已無衝突。
經警方瞭解，郭姓男子（65歲）進店消費點餐時，因所站立位置影響店內出入動線，店長溫姓男子（28 歲）出言勸誡雙方發生口角衝突，過程中，郭男疑以不雅言語辱罵溫男。
由於溫男堅持對郭提出公然侮辱告訴，警方將郭帶回查辦，警詢後，依公然侮辱罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
