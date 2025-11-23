台中算命師欠527萬賭債 慘遭動私刑灌酒脫衣 還要半蹲提水桶

台中林姓算命師3年前因操作賭博網站不當欠下527萬元賭債，遭林姓債主找謝姓、潘姓男子痛毆腦震盪，還脫衣、灌酒甚至逼半蹲提水。法院刑事依傷害罪判3人1年4月至1年6月不等，林再求償300萬元，對方卻雙手一攤稱「沒錢賠」，民事判3人一共應給付林160萬元，可上訴。

檢警調查，林男因操作賭博網站不當，導致欠林男（綽號肉餅）、謝男（綽號阿國）賭債527萬元，雙方2022年2月17日曾協商債務，由林簽面額507萬元本票，當晚到汽車旅館交給2人擔保。

未料林男（肉餅）卻指示謝男、在場另名潘男，分別持棍棒痛毆林一頓，並脅迫他再簽1張507萬元借據，隨後將他載往某招待所、民宅限制行動自由，期間朝他圍毆、脫衣服並灌酒，並逼半蹲端水，打到他腦震盪、橫紋肌溶解。

林男（肉餅）並命林姓被害人，致電向父母、朋友籌錢還債，後來因林的父母報案，林等人得知後才將他載到南投縣警局南投分局一旁的空地釋放。

台中地院刑事一審各依共同犯傷害罪，判林男、謝男及潘男，各1年6月、1年4月及1年4月。

被害的林男再提附帶民事求償，主張遭3人拘禁、毆打，身心上受有極大痛苦，一共對3人求償300萬元；對此林等3人均未到庭辯論，僅潘男具狀表示「已經判刑了，無其他辯解，沒錢賠。」

民事庭認為，林等3人共同私行拘禁、傷害被害人，是故意不法侵害他身體、健康及自由的侵權行為，造成其身心痛苦，求償有據。

民事庭也考量，被害林男目前為算命師，月收入10萬元，並斟酌林男等3人財產、侵害程度等一切情狀，判林男、潘男應給付林80萬元，謝男應給付林80萬元，一共160萬元。