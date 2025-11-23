快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

台中算命師欠527萬賭債 慘遭動私刑灌酒脫衣 還要半蹲提水桶

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓算命師3年前因操作賭博網站不當欠下527萬元賭債，遭林姓債主找謝姓、潘姓男子痛毆腦震盪，還脫衣、灌酒甚至逼半蹲提水。法院刑事依傷害罪判3人1年4月至1年6月不等，林再求償300萬元，對方卻雙手一攤稱「沒錢賠」，民事判3人一共應給付林160萬元，可上訴。

檢警調查，林男因操作賭博網站不當，導致欠林男（綽號肉餅）、謝男（綽號阿國）賭債527萬元，雙方2022年2月17日曾協商債務，由林簽面額507萬元本票，當晚到汽車旅館交給2人擔保。

未料林男（肉餅）卻指示謝男、在場另名潘男，分別持棍棒痛毆林一頓，並脅迫他再簽1張507萬元借據，隨後將他載往某招待所、民宅限制行動自由，期間朝他圍毆、脫衣服並灌酒，並逼半蹲端水，打到他腦震盪、橫紋肌溶解。

林男（肉餅）並命林姓被害人，致電向父母、朋友籌錢還債，後來因林的父母報案，林等人得知後才將他載到南投縣警局南投分局一旁的空地釋放。

台中地院刑事一審各依共同犯傷害罪，判林男、謝男及潘男，各1年6月、1年4月及1年4月。

被害的林男再提附帶民事求償，主張遭3人拘禁、毆打，身心上受有極大痛苦，一共對3人求償300萬元；對此林等3人均未到庭辯論，僅潘男具狀表示「已經判刑了，無其他辯解，沒錢賠。」

民事庭認為，林等3人共同私行拘禁、傷害被害人，是故意不法侵害他身體、健康及自由的侵權行為，造成其身心痛苦，求償有據。

民事庭也考量，被害林男目前為算命師，月收入10萬元，並斟酌林男等3人財產、侵害程度等一切情狀，判林男、潘男應給付林80萬元，謝男應給付林80萬元，一共160萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

給付 南投縣 賭博

延伸閱讀

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

相關新聞

台中算命師欠527萬賭債 慘遭動私刑灌酒脫衣 還要半蹲提水桶

台中林姓算命師3年前因操作賭博網站不當欠下527萬元賭債，遭林姓債主找謝姓、潘姓男子痛毆腦震盪，還脫衣、灌酒甚至逼半蹲提...

台中男土地公廟前喝酒鬧事 水果商勸他別吵...竟慘遭雨傘戳瞎眼

台中余姓男子去年在豐原1間土地公廟前喝酒鬧事，正在工作的水果商人勸他別吵鬧影響參拜信眾，余竟衝上前拿雨傘攻擊，還戳中對方...

型男主廚殺死同居人還布局成「殉情」 殺人判無期定讞還要賠481萬

高雄經營無菜單料理餐廳的李姓男子，因不滿同居林姓男友提分手，趁林男服用安眠藥熟睡時在房間燒木炭，導致林男一氧化碳中毒死亡...

新莊逆子酒後持刀劃傷母親與警對峙 判刑5月須坐牢

新北市新莊區一名吳姓男子，今年7月間上午酒後情緒失控，竟先持螺絲起子在母親面對揮舞、恫嚇，拿剪刀刀背敲打母親背部，再將母...

高雄眼鏡行老闆Threads上辱黃捷 貶低女性被判拘役

高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群網站Threads留言，嘲諷民進黨立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OO...

愛犬被鄰居黑狗咬...他為搶救也負傷 法院判飼主要賠見狗被咬的痛苦

46歲謝姓男子飼養黑狗，小狗卻跑到旁邊農舍，咬傷鄰居鄭姓男子及其愛犬；台南地院將謝依過失傷害罪判處拘役40天，鄭再提起民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。