高雄眼鏡行老闆Threads上辱黃捷 貶低女性被判拘役

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群網站Threads留言，嘲諷民進黨立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。

今年4月21日晚間，這名眼鏡行業者利用經營的眼鏡行帳號，在網友於Threads分享的新聞下方留言，因言論點名黃捷且涉及性平，被不少網友截圖、肉搜，並留言標註黃捷支持黃提告。

事後黃捷本人也留言，感謝網友提醒，蒐證後立即請服務處主任報警對業者提告，雄檢偵辦後，認定業者留言足以貶損黃捷名譽及社會評價，依公然侮辱罪嫌對他提起公訴。

高雄地院審理時，黃捷拒絕與業者和解；法官認為，該業者不思以理性態度在社群軟體上討論公共事務，貿然在Threads社群網站以嘲諷、貶低女性之文字留言辱罵黃捷，已構成侮辱，考量他犯後坦承犯行，判拘役10天，得易科罰金。

高雄某眼鏡行業者在Threads上辱黃捷被老兵OO，被判拘役10天。取自Threads
高雄某眼鏡行業者在Threads上辱黃捷被老兵OO，被判拘役10天。取自Threads

黃捷 社群

