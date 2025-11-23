高雄眼鏡行老闆Threads上辱黃捷 貶低女性被判拘役

高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群網站Threads留言，嘲諷民進黨立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。

今年4月21日晚間，這名眼鏡行業者利用經營的眼鏡行帳號，在網友於Threads分享的新聞下方留言，因言論點名黃捷且涉及性平，被不少網友截圖、肉搜，並留言標註黃捷支持黃提告。

事後黃捷本人也留言，感謝網友提醒，蒐證後立即請服務處主任報警對業者提告，雄檢偵辦後，認定業者留言足以貶損黃捷名譽及社會評價，依公然侮辱罪嫌對他提起公訴。