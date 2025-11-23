快訊

台中男土地公廟前喝酒鬧事 水果商勸他別吵...竟慘遭雨傘戳瞎眼

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中余姓男子去年在豐原1間土地公廟前喝酒鬧事，正在工作的水果商人勸他別吵鬧影響參拜信眾，余竟衝上前拿雨傘攻擊，還戳中對方右眼釀水晶體破裂，緊急手術視力剩0.1，達嚴重減損一目視能程度；法院以余犯後否認、沒和解，依傷害致重傷罪判他3年4月，可上訴。

檢警調查，余男2024年8月17日在豐原區橫街尾福德祠，因故和1名水果商起爭持，他竟然持雨傘攻擊戳中對方右眼，釀其玻璃體出血、脫落，經診斷後虹膜分離、右側水晶體脫位，手術後至目前視力剩下0.1，還存有550度的高度散光，達到嚴重減損一目視能重傷害。

台中地院審理時，余矢口否認犯行，辯稱沒有戳被害人眼睛，認為對方眼睛受傷和他無關；水果商則說，當天早上11點多他在土地公廟裡面般水果，聽到附近吵鬧，轉頭看1名流浪漢疑喝酒在罵髒話，他就過去說「不要在那邊吵，人家要拜拜。」

水果商說，自己講完回去繼續搬水果，但余男就鑽桌子底下衝過來打他，還持黑色雨傘尖端朝他右眼窩的，自己馬上流血，兒子、女兒見狀馬上跑過來，但余作案後也隨即逃逸，他就醫後右眼傷勢嚴重。

中院查，根據醫院診斷認定，被害人因眼球傷勢嚴重，經手術治療後仍無法恢復至良好視力，評估已達難治之重傷害程度。

中院審酌，余男因故爭執拿雨傘攻擊水果商釀其右眼視力剩下0.1，犯後否認、沒有調解或和解，斟酌一切情狀後依傷害致重傷罪，判他3年4月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

水果 雨傘 視力

