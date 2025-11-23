橘色旋風現身公益路跑沿路宣導 這警所正副所長超狂實力曝光

2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑全民防詐活動今晨從總統府前開跑，北市長蔣萬安鳴槍起跑，轄區中正一分局警方也組隊參加，其中，忠孝西路派出所正、副所長平時已是競技賽事常勝軍，這次也加入陣容，展現體能及競技實力。

警方表示，中正一分局此次在轄內台灣省城隍廟支持下，特別成立「城中騏驥路跑團」參加路跑，員警身穿亮眼橘色運動服，衣服上寫有宣導標語，在賽道中形成「橘色旋風」一路向民眾宣導防詐意識、交通安全及婦幼保護觀念。

分局長陳瑞基表示，「騏驥」象徵千里馬與優秀人才，展現警察在治安第一線保持高度專業，也具備良好體能與運動習慣，代表警察活力、健康與親民形象；城中騏驥路跑團不只代表健康體能，也象徵分局的專業與士氣，透過運動方式將防詐理念更自然融入市民生活。

其中，忠孝西路派出所所長賴何杰，曾奪下中央警察大學校運一萬公尺長跑項目金、銀牌，3000公尺障礙金、銀牌、新北微風運河鐵人三項第6名； 忠孝西路派出所副所長張郁婷，則是大專盃跆拳道對練金牌三連霸，2人今晨也參賽跑完12公里，賴何杰以59分鐘、張郁婷以78分鐘完賽。