行人地獄再現 男開車搶快左轉 他走行人穿越道遭撞...顱腦損傷亡
行人地獄再現！劉姓男子今年2月中午開車由新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時貿然搶先左轉，不慎撞上走在行人穿越道上的陳姓男子，導致陳男頭部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，送醫急救仍於兩周後不治死亡；新竹地院審理終結，劉男因坦承犯行，與陳男家屬達成和解，換得緩刑。
判決書指出，劉男今年2月14日中午12點27分開車沿新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時，本應注意行駛至交岔路口，應注意車前狀況，但劉貿然搶先左轉彎，當時陳男自福興路由北往南方向步行穿越人行道，遭劉開車撞上，導致陳男部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，經醫治療後，仍於2月27日因顱腦損傷而不治死亡。
法官審理時，劉男坦承犯行，法官認，劉未能遵守相關道路交通安全規則，導致肇事，除使被害人傷重死亡，也造成對方家屬痛失至親，承受無法抹滅之傷痛，考量劉本身無前科，犯罪後坦承犯行，且與被害人家屬成立調解，並已賠償完畢，審酌依過失致死罪判刑8月，緩刑3年，一年內須向公庫支付10萬元。
