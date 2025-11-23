行人地獄再現 男開車搶快左轉 他走行人穿越道遭撞...顱腦損傷亡

行人地獄再現！劉姓男子今年2月中午開車由新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時貿然搶先左轉，不慎撞上走在行人穿越道上的陳姓男子，導致陳男頭部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，送醫急救仍於兩周後不治死亡；新竹地院審理終結，劉男因坦承犯行，與陳男家屬達成和解，換得緩刑。

判決書指出，劉男今年2月14日中午12點27分開車沿新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時，本應注意行駛至交岔路口，應注意車前狀況，但劉貿然搶先左轉彎，當時陳男自福興路由北往南方向步行穿越人行道，遭劉開車撞上，導致陳男部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，經醫治療後，仍於2月27日因顱腦損傷而不治死亡。