行人地獄再現 男開車搶快左轉 他走行人穿越道遭撞...顱腦損傷亡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

行人地獄再現！劉姓男子今年2月中午開車由新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時貿然搶先左轉，不慎撞上走在行人穿越道上的陳姓男子，導致陳男頭部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，送醫急救仍於兩周後不治死亡；新竹地院審理終結，劉男因坦承犯行，與陳男家屬達成和解，換得緩刑。

判決書指出，劉男今年2月14日中午12點27分開車沿新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，行經縣政九路與福興路路口時，本應注意行駛至交岔路口，應注意車前狀況，但劉貿然搶先左轉彎，當時陳男自福興路由北往南方向步行穿越人行道，遭劉開車撞上，導致陳男部外傷合併併顱內出血及腦挫傷，經醫治療後，仍於2月27日因顱腦損傷而不治死亡。

法官審理時，劉男坦承犯行，法官認，劉未能遵守相關道路交通安全規則，導致肇事，除使被害人傷重死亡，也造成對方家屬痛失至親，承受無法抹滅之傷痛，考量劉本身無前科，犯罪後坦承犯行，且與被害人家屬成立調解，並已賠償完畢，審酌依過失致死罪判刑8月，緩刑3年，一年內須向公庫支付10萬元。

劉男開車不慎撞上走在行人穿越道上的陳男，陳送醫急救仍於兩周後不治死亡；新竹地院審理終結，劉男因坦承犯行，與陳男家屬達成和解，換得緩刑。示意圖／報系資料照
新竹 死亡 行人地獄

相關新聞

這啥處罰？不滿下士辦業務出包 憲兵連副連長狂咬女下士後果曝

陸軍六軍團指揮部憲兵連楊姓中尉副連長2年前在桃園龍勝營區時，不滿黃姓下士人事業務疏失，竟失控狂咬徐姓女下士左手臂八口洩憤...

橘色旋風現身公益路跑沿路宣導 這警所正副所長超狂實力曝光

2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑全民防詐活動今晨從總統府前開跑，北市長蔣萬安鳴槍起跑，轄區中正一分局警方也組隊參...

詐團「取簿手」一審重判10年8月、二審改2年4月 量刑歧異遭詬病

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，18人遭騙130萬元，台中地方法院重...

一審重判、二審輕判 「罪刑相當原則」法官見解落差大

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純...

法官裁量權過寬 犯多罪刑期卻可「打折」

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之...

