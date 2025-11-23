詐團「取簿手」一審重判10年8月、二審改2年4月 量刑歧異遭詬病

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，18人遭騙130萬元，台中地方法院重判陳10年8月徒刑，案經上訴，台中高分院對刑度「大打折」，改判2年4月。刑度落差之大，檢警批評「打詐打回輕判原形」，讓國人空歡喜。

刑事案件判決量刑歧異屢遭詬病，也成司法不受信賴的原因之一，司法院2021年底制定刑事案件妥適量刑法草案，擬設獨立的「刑事案件量刑準則委員會」來訂定量刑準則，委員均由司法院院長提名，經立法院同意後任命。但草案不僅立法院未審理，且因立院「屆期不連續」司法院未再送草案；不少法官也認為此準則「侵害審判核心」，要法官只能照著判，法界有雜聲，新版草案仍在研議。

陳姓男子是白牌車司機，他去年10月加入LINE群組「轉單中心」擔任取簿手，負責替詐團到台中、桃園及嘉義的超商，領了3個裝有人頭帳戶的包裹並轉交上游；詐團再利用虛擬幣、股票等投資詐騙，向18名被害人詐得130萬元，贓款分別流入陳領回的3個人頭戶中。

台中地院審理時，陳矢口否認犯行，辯稱不知包裹內是帳戶資料。但中院認為現今快遞服務多元，在沒有涉及不法而需要隱匿實際收件人的情況下，實難想像有人願意負擔較高成本，並承擔遭侵占或遺失風險，而多花錢找陌生代領。

中院認為詐騙極猖獗，詐團利用人頭戶收贓款，包括政府、媒體反覆向國人宣導受他人委託領包裹後再馬上送出，這種行為可預見涉及詐欺，陳已39歲、大學畢業，已婚有2名兒女，有相當社會經驗，且他前年才開妻子的車載人去超商領包裹，害妻子捲入詐欺案。

一審指依陳的經驗，明顯可知正在從事詐騙工作，有詐欺、洗錢不確定故意，審酌他當詐團取簿手，使欺罔斂財歪風更氾濫，「應予以重懲」。經斟酌刑法目的、量刑權的法律拘束性原則，依3人以上共同詐欺取財罪，各判他1年8月至2年不等徒刑，21罪合併應執行10年8月。

但台中高分院卻認為陳不是詐團主要幹部，3次取簿犯罪所得分別只有260元、260元與200元，總報酬僅720元，他雖否認犯罪，但不爭執領取包裹、轉交過程，在別無其他加重事由下，一審量刑有逾越罪刑相當疑慮。