一審重判、二審輕判 「罪刑相當原則」法官見解落差大

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純為強調刑罰的威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判」。一、二審見解有落差，量刑呈現更是極端。

富少李宗瑞因性侵、淫照案，遭判刑29年10月定讞，然而一般的殺人判決，不乏僅處十多年徒刑者。涉及國安特勤私菸案的總統府前侍衛室少校吳宗憲，台灣高等法院依對非主管監督事務圖利罪判6年，褫奪公權6年；但國民黨前立委林益世涉貪6300萬元，高院更一審僅判處4年10月，褫奪公權5年。刑案量刑有無準則、可預測性，不只國人納悶，連法官也困擾。

陳姓取簿手案，台中地院獨任庭法官有感詐欺氾濫，以陳的行為讓檢警追查金流遭遇困難，主張應予重懲，依21個加重詐欺罪判他10年8月，該罪法定刑為1年以上7年以下，在實務類似案例中，屬極端少數重判案。

陳不服而上訴，台中高分院雖不採信他的辯詞，但就其中2罪改論未遂。二審也說，刑事審判目的在實現刑罰權分配之正義，對犯罪行為的評價，自應罪刑相稱、罰當其罪，才合乎「罪刑相當原則」，過度評價或評價不足，都應該禁止。