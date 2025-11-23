快訊

一審重判、二審輕判 「罪刑相當原則」法官見解落差大

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜／台北即時報導

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純為強調刑罰的威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判」。一、二審見解有落差，量刑呈現更是極端。

富少李宗瑞因性侵、淫照案，遭判刑29年10月定讞，然而一般的殺人判決，不乏僅處十多年徒刑者。涉及國安特勤私菸案的總統府前侍衛室少校吳宗憲，台灣高等法院依對非主管監督事務圖利罪判6年，褫奪公權6年；但國民黨前立委林益世涉貪6300萬元，高院更一審僅判處4年10月，褫奪公權5年。刑案量刑有無準則、可預測性，不只國人納悶，連法官也困擾。

陳姓取簿手案，台中地院獨任庭法官有感詐欺氾濫，以陳的行為讓檢警追查金流遭遇困難，主張應予重懲，依21個加重詐欺罪判他10年8月，該罪法定刑為1年以上7年以下，在實務類似案例中，屬極端少數重判案。

陳不服而上訴，台中高分院雖不採信他的辯詞，但就其中2罪改論未遂。二審也說，刑事審判目的在實現刑罰權分配之正義，對犯罪行為的評價，自應罪刑相稱、罰當其罪，才合乎「罪刑相當原則」，過度評價或評價不足，都應該禁止。

台中高分院更直言，就算基於目的性考量，認定有犯罪預防必要必須加重裁量時，也僅得在罪責相當性的範圍內加重，並表示「不宜單純為強調刑罰的威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判。」尤其陳非居詐團主導地位，一審判10年8月，判決可議，改判21罪應執行2年4月徒刑。

在詐騙集團中居「下游」的車手、取簿手該不該重判，法官間意見分歧。（圖中車手非本件當事人）。圖／警方提供
在詐騙集團中居「下游」的車手、取簿手該不該重判，法官間意見分歧。（圖中車手非本件當事人）。圖／警方提供

法官 裁判 詐欺

相關新聞

法官量刑歧異／詐騙犯上訴輕判 檢警批「打詐打回原形」

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，十八人遭騙一百卅萬元，台中地方法院重...

女童遭圍棋老師碰嘴戳腰需心理諮商 法院判幼兒園連帶賠償3萬

杜姓男子6年前在台南某幼兒園課後才藝班教授圍棋，被控以右手碰觸女童嘴巴及側腰而罹患創傷後壓力症候群，迄今仍得心理諮商，家...

這啥處罰？不滿下士辦業務出包 憲兵連副連長狂咬女下士後果曝

陸軍六軍團指揮部憲兵連楊姓中尉副連長2年前在桃園龍勝營區時，不滿黃姓下士人事業務疏失，竟失控狂咬徐姓女下士左手臂八口洩憤...

詐團「取簿手」一審重判10年8月、二審改2年4月 量刑歧異遭詬病

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，18人遭騙130萬元，台中地方法院重...

一審重判、二審輕判 「罪刑相當原則」法官見解落差大

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純...

法官裁量權過寬 犯多罪刑期卻可「打折」

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之...

