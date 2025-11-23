快訊

法官裁量權過寬 犯多罪刑期卻可「打折」

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜／台北即時報導

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之處，因為刑度往往是「1+1≠2」，偏離國民法感情。也有法官認為，若僅為詐團下游成員，卻因數罪判到十年，堪比殺人、貪汙，過於殘酷。

法界認為，兩個審級量刑都符合數罪併罰規定，但從二審的撤銷理由來看，白話就是認為一審量刑「合法、但不合理」。

刑法第51條第5款規定，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年。例如，犯毒駕致死罪判6年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪處2年徒刑，合併執行刑卻是7年6月，讓人疑惑「犯幾罪還可以打折？」尤其當被告還有其他案子定讞，屆時又要「再定一次執行刑」。

陳姓取簿手犯21罪，依一、二審各判1年8月至2年、1年至1年3月計算，加總各為36年9月、23年7月，因此合併刑期各介於1年8月至30年、1年至23年7月。法界認為，合併的刑期只要介於加總範圍內都合法，這也讓法官裁量的邊界相當寬廣，長期遭詬病量刑原則不夠細緻。

有檢察官直言，該法對被告最優惠、最有利，只要相同犯罪行為多，法院常以重複評價恐讓刑期過重、過苛當考量，大幅減少總刑期，讓外界抨擊「犯越多次越划算」、「定執行刑打折打到骨折」。

也有法官解釋，考量刑罰邊際效應隨刑期遞減，行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，在數罪合併量刑上才會呈現大幅降低，且還需考量實際犯案情節。

司法院擬定的刑事案件妥適量刑法，明定法院酌定應執行刑時，應綜合考量各罪整體關係，包括侵害法益的異同、對侵害法益的加重效應及時間、空間的密接程度，並應考量行為人的「社會復歸」。量刑準則原則上對法院有拘束力，但若適用結果顯失公平，且已敘明理由，則可不適用。因草案內容爭議過大，司法院去年曾再開過一次諮詢會，未再送立法院。

在詐團猖獗、氣焰不減下，政府為符合國人期待持續加重刑責，詐欺犯罪危害防制條例第50條也規定，檢察官提起公訴認有必要時，得於起訴書記載對被告科刑範圍之意見，並敘明理由。

判決常見的「定應執行刑」一直是司法遭議之處，因為刑度往往是「一加一不等於二」，偏離國民法感情。記者王宏舜／攝影
