女童遭圍棋老師碰嘴戳腰需心理諮商 法院判幼兒園連帶賠償3萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

杜姓男子6年前在台南某幼兒園課後才藝班教授圍棋，被控以右手碰觸女童嘴巴及側腰而罹患創傷後壓力症候群，迄今仍得心理諮商，家長提告杜及幼兒園連帶賠償60萬元，一審判賠3萬元，家長及園方不服上訴，二審認杜為幼兒園受雇人，杜及園方應連帶賠償3萬為適當，駁回上訴。

杜男主張，女童上課不甚專心，回答問題時常錯誤，經提醒數次也無明顯改善；他因無耐心，才以食指背部輕碰其嘴巴，又女童訂正作業，並非十分專心，且每次均有錯誤，感覺不想認真訂正，他不甚高興，才順手輕戳其側腰，要求女童認真訂正作業，並無任何滿足性欲想法。

他說，事隔5個月後，女童才至醫院就診，經醫師診斷罹患壓力創傷症候群，何以與他有關。

園方主張，女童至醫院就診，當時適逢就讀小一適應期，難以證明其壓力來源為杜男行為。杜男對於學生碰觸，不分男女，並非出於性騷擾意，也無性騷擾行為。且杜男涉嫌犯罪偵查案件，經台南地檢署為不起訴處分，女童及家長不服，聲請再議，也經台南高分檢駁回，可見杜男行為，不構成性騷擾。

園方指出，杜男並未納入幼兒園編制組織與經濟結構體內，與其他編制內教師、員工也非分工合作，與勞基法所稱勞工不符；園方與杜男契約，應是承攬而非雇傭。

台南高分院認為，杜男以手碰觸女童嘴巴及側腰，是對其身體自主權侵害，當下女童也有閃躲動作，可知女童對杜男碰觸其身體行為，明顯感到不悅而閃避，堪認其情節重大。

同時，女童曾向小學輔導老師主動提及她對該事件狀況及想法，並會不自主將自己過往其他受挫人際互動經驗、與該事件聯想而出現負面情緒，可知杜男行為，對於其心理，已生負面影響。

台南高分院審酌，杜男對於女童所為方式、時間久暫及致她所受精神上痛苦程度等情，認其請求杜男賠償非財產上損害，以3萬元為適當。

台南高分院認為，杜男以手碰觸女童嘴巴及側腰，當下女童明顯感到不悅而閃避，堪認其情節重大，認杜男及幼兒園應連帶賠償3萬元。圖／本報資料照
台南高分院認為，杜男以手碰觸女童嘴巴及側腰，當下女童明顯感到不悅而閃避，堪認其情節重大，認杜男及幼兒園應連帶賠償3萬元。圖／本報資料照

女童 創傷後壓力症候群 性騷擾

