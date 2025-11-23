快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

裁量權過寬 犯多罪刑期卻可打折

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜／連線報導

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之處，因為刑度往往是「一加一不等於二」，偏離國民法感情。也有法官認為，若僅為詐團下游成員，卻因數罪判到十年，堪比殺人、貪汙，過於苛酷。

刑法第五十一條第五款規定，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾卅年。有檢察官直言，只要相同犯罪行為多，法院常以重複評價恐讓刑期過重、過苛當考量，大幅減少總刑期，外界抨擊「犯愈多次愈划算」、「定執行刑打折打到骨折」。

司法院擬定的刑事案件妥適量刑法，明定法院酌定應執行刑時，應綜合考量各罪整體關係，包括侵害法益的異同、對侵害法益的加重效應及時間、空間的密接程度，並應考量行為人的「社會復歸」。量刑準則原則上對法院有拘束力，但若適用結果顯失公平，且已敘明理由，則可不適用。因草案內容爭議過大，司法院去年曾再開過一次諮詢會，未再送立法院。

詐騙 司法

延伸閱讀

放大普發現金成詐團誘餌 老婦誤信10倍獲利受騙

為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

架設2千個假投資網站騙157億元 「台版Jisoo」歐俞彤重判24年

相關新聞

新買透天厝是凶宅？證人瞎掰「親眼見證輕生」 桃檢打臉偽證罪起訴

新竹江姓女子2年前透過房仲，向吳姓女子買下桃市桃園區1棟透天厝，成交後才聽說曾有租客在屋內輕生，氣得告吳女詐欺；自稱曾住...

一審重判二審輕判 法官見解落差大

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純...

裁量權過寬 犯多罪刑期卻可打折

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之...

詐騙犯上訴輕判 量刑歧異遭詬病

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，十八人遭騙一百卅萬元，台中地方法院重...

女童遭圍棋老師碰嘴戳腰需心理諮商 法院判幼兒園連帶賠償3萬

杜姓男子6年前在台南某幼兒園課後才藝班教授圍棋，被控以右手碰觸女童嘴巴及側腰而罹患創傷後壓力症候群，迄今仍得心理諮商，家...

影／淡水KTV生日趴變調 因為有人賭麻將...12人全被帶回警局

新北市淡水好樂迪KTV昨晚有一群年輕人包下VIP包廂慶生，其中有人手癢賭起「推筒子麻將」，不巧遇上警方擴大臨檢，告知公共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。