裁量權過寬 犯多罪刑期卻可打折

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之處，因為刑度往往是「一加一不等於二」，偏離國民法感情。也有法官認為，若僅為詐團下游成員，卻因數罪判到十年，堪比殺人、貪汙，過於苛酷。

刑法第五十一條第五款規定，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾卅年。有檢察官直言，只要相同犯罪行為多，法院常以重複評價恐讓刑期過重、過苛當考量，大幅減少總刑期，外界抨擊「犯愈多次愈划算」、「定執行刑打折打到骨折」。

司法院擬定的刑事案件妥適量刑法，明定法院酌定應執行刑時，應綜合考量各罪整體關係，包括侵害法益的異同、對侵害法益的加重效應及時間、空間的密接程度，並應考量行為人的「社會復歸」。量刑準則原則上對法院有拘束力，但若適用結果顯失公平，且已敘明理由，則可不適用。因草案內容爭議過大，司法院去年曾再開過一次諮詢會，未再送立法院。