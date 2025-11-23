快訊

詐騙犯上訴輕判 量刑歧異遭詬病

記者曾健祐王宏舜／連線報導

在詐騙集團中居「下游」的車手、取簿手該不該重判，法官間意見分歧。示意圖。圖／警方提供

詐騙猖獗，各界呼籲重懲、重判聲浪不斷，連政府也帶頭打詐。陳姓男子擔任詐團「取簿手」，十八人遭騙一百卅萬元，台中地方法院重判陳十年八月徒刑，案經上訴，台中高分院對刑度「大打折」，改判二年四月。刑度落差之大，檢警批評「打詐打回輕判原形」，讓國人空歡喜。

刑事案件判決量刑歧異屢遭詬病，也成司法不受信賴的原因之一，司法院二○二一年底制定刑事案件妥適量刑法草案，擬設獨立的「刑事案件量刑準則委員會」來訂定量刑準則，委員均由司法院院長提名，經立法院同意後任命。但草案不僅立法院未審理，且因立院「屆期不連續」司法院未再送草案；不少法官也認為此準則「侵害審判核心」，要法官只能照著判，法界有雜聲，新版草案仍在研議。

陳姓男子是白牌車司機，他去年十月加入ＬＩＮＥ群組「轉單中心」擔任取簿手，負責替詐團到台中、桃園及嘉義的超商，領了三個裝有人頭帳戶的包裹並轉交上游；詐團再利用虛擬幣、股票等投資詐騙，向十八名被害人詐得一百卅萬元，贓款分別流入陳領回的三個人頭戶中。

台中地院審理時，陳矢口否認犯行，辯稱不知包裹內是帳戶資料。但中院認為現今快遞服務多元，在沒有涉及不法而需要隱匿實際收件人的情況下，實難想像有人願意負擔較高成本，並承擔遭侵占或遺失風險，而多花錢找陌生代領。

中院認為詐團利用人頭戶收贓款，包括政府、媒體反覆宣導受他人委託領包裹後再馬上送出，這種行為可預見涉及詐欺，陳已卅九歲、大學畢業，已婚有兩兒女，有相當社會經驗，且他前年才開妻子的車載人去超商領包裹，害妻子捲入詐欺案。

一審指依陳的經驗，明顯可知正在從事詐騙工作，有詐欺、洗錢不確定故意，審酌他當詐團取簿手，使欺罔斂財歪風更氾濫，「應予以重懲」。經斟酌刑法目的、量刑權的法律拘束性原則，依三人以上共同詐欺取財罪，各判他一年八月至兩年不等徒刑，廿一罪合併應執行十年八月。

但台中高分院卻認為陳不是詐團主要幹部，三次取簿犯罪所得分別只有二百六十元、二百六十元與二百元，總報酬僅七百廿元，他雖否認犯罪，但不爭執領取包裹、轉交過程，在別無其他加重事由下，一審量刑有逾越罪刑相當疑慮。

因陳犯罪時間密接、角色相同，侵害的不是不可替代或不可回復的個人法益，台中高分院考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減，改判陳二年四月刑。

一審重判二審輕判 法官見解落差大

陳姓白牌車司機加入詐騙集團擔任取簿手，一審重判、二審輕判。二審判決書指一審量刑「非無逾越罪刑相當之疑慮」，認為「不宜單純...

裁量權過寬 犯多罪刑期卻可打折

一、二審對詐團下游見解落差大，司法能否回應各界對重懲詐團的期待，引發質疑，尤其判決常見的「定應執行刑」也一直是司法遭議之...

