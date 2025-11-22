聽新聞
影／淡水KTV生日趴變調 因為有人賭麻將...12人全被帶回警局
新北市淡水好樂迪KTV昨晚有一群年輕人包下VIP包廂慶生，其中有人手癢賭起「推筒子麻將」，不巧遇上警方擴大臨檢，告知公共場所不可賭博，導致12人歌也沒得唱，全被帶回警局。涉賭4人依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。
據了解，8男、4女共12人多半是國中時期同學，為了幫其中1個女同學慶生，特地從三芝到淡水租VIP大包廂開趴喝酒唱歌，有人卻帶著麻將和骰子參加，直接開賭。
到了晚上10時40分左右，淡水警分局執行擴大臨檢勤務敲門進入包廂，看見滿桌子40顆麻將、3粒骰子、現金千餘元，音樂和歌聲瞬間停頓氣氛凝結，員警告知KTV是公共場所不可聚賭，依法將現場12人全部帶回警局製作筆錄，服務員趕緊拿出預訂的生日蛋糕讓他們帶走。
警詢之後，涉賭的25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓、22歲胡姓男子被依賭博罪嫌移送士林地檢署，其餘8名現場關係人請回。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
