深夜娃娃機店上演男女交纏活春宮 男女主角先後落網下場曝

嘉義江姓男子與林姓女子去年在民雄鄉某夾娃娃機店內，全裸交纏，若無旁人上演活春宮，全程被店內監視系統拍錄上傳網路；警方找到江男到案依法送辦；嘉義地院4月依共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元。可上訴。「活春宮」事件女主角遭通緝，近日被警方逮捕歸案，法院依共同犯公然猥褻罪，處2000元罰金，得服勞役，可上訴。

去年網路流傳民雄鄉某夾娃娃機店內，鋪有紙板的地上，男撲在女子身上交纏擺動。警方調查，江男與林女去年6月18日凌晨1時6分，在娃娃機店內的公開場所，基於公然為猥褻行為犯意，一同脫去衣物，發生性交猥褻行為。員警網路巡邏發現店內監視錄影影片，進而查獲江男（林女未到案被通緝）送辦，嘉檢聲請以簡易判決處刑。

法院審酌，夾娃娃機店為不特定多數人得以共見共聞之公眾得出入之場所，且該店內有架設監視器，竟在該處公然為性交行為，不僅破壞社會秩序及善良風俗，也缺乏自重及尊重他人之觀念，念江姓男子領有身心障礙證明、犯後坦承犯行、性交行為不長，兼衡智識、家庭經濟等，量處共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元，得易服勞役，以1千元折算1日。