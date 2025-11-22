女工讀生也受害 他在加油站女廁隨機偷拍判5月
張姓男子2年前在台南某加油站女廁，自隔壁廁所隔間下方，將手機伸入隨機偷拍，並上傳Line群組記事本內，他涉另案偷拍事件被逮，從其相簿追出女工讀生遭偷拍外，另19名女子在同間廁所、同一角度也遭偷拍，但身分不明，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。
張男於去年7月8日晚間11時30分許，在同間加油站女廁內偷拍女子如廁，而攝錄女子如廁過程及其臀部性影像1部。女子發現遭竊錄，報警處理。去年底台南地院認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑4月。
然而，檢警自查扣手機內發現他將偷拍性影像上傳Line群組記事本，而該群組僅有他1個成員。經調查後，發現共有20位女子在同一加油站廁所同一廁間、同一角度遭偷拍如廁過程性影像，其中，1名被害者身著加油站制服，案發時仍未成年。
他於偵查中辯稱，不知道對方為未成年人。檢方認為，案發2023年5月間至同年8月7日期間，被害者未滿18歲，經勘驗其拍攝影像與現場勘查照片對照表，自其外貌特徵、所著衣物尚無從辨認其真實年齡，另兒童及少年性剝削防制條例中違反少年意願使少年被拍攝性影像罪嫌部分不起訴。
張男犯後坦承犯行外，偷拍性影像已於偵查中當庭刪除，並無外流事證。他向法官表示有在就診、服藥。同時，告訴人經本院通知、聯絡均無著落，無從安排和解。
台南地院審酌，張男僅為滿足個人私慾，竟無故趁女子如廁攝錄性影像，侵害其隱私權，且挑選公眾得隨意出入加油站，隨機對不認識女性偷拍，影響社會治安及大眾隱私權程度不輕。法官認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言