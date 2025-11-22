快訊

又是鹿港！132元發票中200萬未領…鄉親喊：莫重蹈高中女生錯失千萬慘劇

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

女工讀生也受害 他在加油站女廁隨機偷拍判5月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子2年前在台南某加油站女廁，自隔壁廁所隔間下方，將手機伸入隨機偷拍，並上傳Line群組記事本內，他涉另案偷拍事件被逮，從其相簿追出女工讀生遭偷拍外，另19名女子在同間廁所、同一角度也遭偷拍，但身分不明，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。

張男於去年7月8日晚間11時30分許，在同間加油站女廁內偷拍女子如廁，而攝錄女子如廁過程及其臀部性影像1部。女子發現遭竊錄，報警處理。去年底台南地院認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑4月。

然而，檢警自查扣手機內發現他將偷拍性影像上傳Line群組記事本，而該群組僅有他1個成員。經調查後，發現共有20位女子在同一加油站廁所同一廁間、同一角度遭偷拍如廁過程性影像，其中，1名被害者身著加油站制服，案發時仍未成年。

他於偵查中辯稱，不知道對方為未成年人。檢方認為，案發2023年5月間至同年8月7日期間，被害者未滿18歲，經勘驗其拍攝影像與現場勘查照片對照表，自其外貌特徵、所著衣物尚無從辨認其真實年齡，另兒童及少年性剝削防制條例中違反少年意願使少年被拍攝性影像罪嫌部分不起訴。

張男犯後坦承犯行外，偷拍性影像已於偵查中當庭刪除，並無外流事證。他向法官表示有在就診、服藥。同時，告訴人經本院通知、聯絡均無著落，無從安排和解。

台南地院審酌，張男僅為滿足個人私慾，竟無故趁女子如廁攝錄性影像，侵害其隱私權，且挑選公眾得隨意出入加油站，隨機對不認識女性偷拍，影響社會治安及大眾隱私權程度不輕。法官認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月，可易科罰金。

台南地院審酌，張男無故趁女子如廁攝錄性影像，且挑選公眾得隨意出入加油站，隨機對不認識女性偷拍，影響社會治安及大眾隱私權程度不輕，認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。圖／本報資料照
台南地院審酌，張男無故趁女子如廁攝錄性影像，且挑選公眾得隨意出入加油站，隨機對不認識女性偷拍，影響社會治安及大眾隱私權程度不輕，認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑5月。圖／本報資料照

偷拍 隱私權

延伸閱讀

影／妙齡女郎捷運站遭掀裙偷拍 嫌犯逃離後折返鞠躬道歉...但又否認

工程師偷拍女友性交、如廁影像 不爽分手竟印出裸照貼她車上

噁男基隆「彩色屋」偷拍女裙下風光 正義哥搜證報警逮人

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

相關新聞

深夜娃娃機店上演男女交纏活春宮 男女主角先後落網下場曝

嘉義江姓男子與林姓女子去年在民雄鄉某夾娃娃機店內，全裸交纏，若無旁人上演活春宮，全程被店內監視系統拍錄上傳網路；警方找到...

女工讀生也受害 他在加油站女廁隨機偷拍判5月

張姓男子2年前在台南某加油站女廁，自隔壁廁所隔間下方，將手機伸入隨機偷拍，並上傳Line群組記事本內，他涉另案偷拍事件被...

妙齡女狂歡台中夜店朝舞池男客餵酒 3秒後慘遭拉下舞台襲下體

台中杜姓男子到南屯區夜店狂歡時，趁舞台上1名年輕女客人跳舞要求她餵酒，女子一手扶著他下顎、一手持雞尾酒瓶倒入其口中，未料...

暗指持槍介選…網路發文涉誹謗王美惠 議員林煒軒助理判3月

去年嘉義市立委大選前，市議員林煒軒的李姓助理在網路發表「嘉義市信賴之友會江某某持槍介入大選」文章，內容涉嫌貶損立委王美惠...

工程師偷拍女友性交、如廁影像 不爽分手竟印出裸照貼她車上

蕭姓工程師和前女友交往期間，多次偷拍她裸露、性交及如廁畫面，直到雙方協議分手階段，他竟以持有性影像恫嚇，甚至印出成紙本放...

影／台中西區酒醉男半夜鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血

台中西區篤行路今凌晨3點多傳出民眾喝醉酒鬧事，第一分局警方到場處理時雙方衝突已停止，未料其中1名梁姓男子突然跑回來，情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。