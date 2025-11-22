妙齡女狂歡台中夜店朝舞池男客餵酒 3秒後慘遭拉下舞台襲下體

台中杜姓男子到南屯區夜店狂歡時，趁舞台上1名年輕女客人跳舞要求她餵酒，女子一手扶著他下顎、一手持雞尾酒瓶倒入其口中，未料杜3秒後就將女子強拉下舞台，還伸狼爪摸她下體；法院根據監視器、女子驗傷採檢報告，依性騷擾罪判杜男4月徒刑，可上訴。

檢警調查，杜男今年4月29日到南屯區1間夜店時，因女子和男友同時到場消費，且店家允許女客人上舞台，女子當時和其他女客人一起在台上跳舞時，見底下不少男客要求「餵酒」。

女子就持雞尾酒瓶往台下舞池眾多男客的地方向杜男餵酒，未料杜男一邊張嘴喝酒，並趁機將女子整個人拉下舞台，還伸狼爪進她內褲亂摸下體性騷，經女子馬上告知夜店保安、報警才曝光。

台中地院審理時，杜男否認性騷，辯稱沒有將女子拉下來，也沒有手伸進她內褲摸下體。

中院勘驗夜店監視器，發現女子在舞台上左手扶著杜男的下顎，右手拿酒瓶倒進他嘴裡，3秒後杜男就伸右手抓住女子左手臂拉扯，沒多久女子就被迫蹲低，隨即遭拉下舞台。

另女子遇害後馬上前往醫院驗傷，期內褲經採檢發現有男、女DNA混合，經綜合女子證詞，認定她確實遭杜男伸手摸下體。

中院審酌，杜男不尊重他人性自主權，在夜店摸女子下體性騷，雖然犯罪時間短暫，但杜犯後沒有和女子和解、調解或賠償，考量一切情狀後依性騷擾罪判他4月徒刑，得易科罰金。

