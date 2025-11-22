暗指持槍介選…網路發文涉誹謗王美惠 議員林煒軒助理判3月

去年嘉義市立委大選前，市議員林煒軒的李姓助理在網路發表「嘉義市信賴之友會江某某持槍介入大選」文章，內容涉嫌貶損立委王美惠、市議員黃敏修、前議員江熙哲等人而被訴，一審無罪，二審認他未經審慎查證率爾發表足以貶損3人人格、名譽與社會評價文章，犯加重誹謗罪判3月。

李姓助理坦承在PTT網頁公開發表該言論，但矢口否認加重誹謗。他辯稱，這些內容都有經過查證；因為他有盡到查證的事實及義務，他的查證消息是來自議員林煒軒、證人及其他在地方的人士，這他們都有親耳親聞，「我沒有罪」他說。

他的律師說，李男所發表的文章有經過查證，文章的內容也是嘉義地方人士眾所周知之事，因此李男有相當理由確信文章內容為真實。而且文章所指摘的對象都是嘉義政壇有影響力政治人物，都是可受公評之事，屬於高價值的政治性言論，而應受更高程度的保障，合於善意發表的規定，不應予以處罰。

台南高分院認為，李男意圖散布於眾，當知本案關涉政治人物個人名譽牽涉他們形象及支持度甚大，若非客觀上具相當實證，本應謹慎自身言談內容，李男未經審慎查證或以變造圖片方式，率爾發表足以貶損告訴人3人人格、名譽與社會評價文章內容，使不特定多數人均見聞本案言論，且是以網路快速傳播方式散布於外。

合議庭指出，李男始終否認犯行犯後態度，不知審視己非，徒以言論涉及公共利益及其具政治熱誠為辯，認李男犯加重誹謗罪判刑3月，可易科罰金。

檢方起訴指出，2023年9月20日晚，30歲李男基於加重誹謗犯意，利用手機連結網際網路，登入網路電子佈告欄批踢踢實業坊後，公開發表「嘉義市信賴之友會江熙哲 持槍介入大選」文章標題及內容，指摘王美惠為小三、江熙哲多次持槍恐嚇民進黨5名議員、介入議長選舉、犯下多起持槍暴力恐嚇，被地方法院判決褫奪公權、黃敏修準備5千萬元參選議長、黃敏修曾拿1千萬元給王美惠參選議員等不實情事，並附上圖片，將江熙哲雙手分持不明物品模糊化，暗指有持槍情事，加上「以槍枝威脅恐嚇」文字，供不特定人瀏覽，足以貶損王、江、黃名譽。