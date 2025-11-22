影／台中西區酒醉男半夜鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血

台中西區篤行路今凌晨3點多傳出民眾喝醉酒鬧事，第一分局警方到場處理時雙方衝突已停止，未料其中1名梁姓男子突然跑回來，情緒激動下竟拿玻璃酒杯朝蘇姓警員砸；蘇以左手抵抗當場遭碎玻璃劃傷流血，緊急送醫包紮無大礙，警方也依妨害公務、傷害等罪嫌將梁逮捕送辦。

台中第一分局調查，林姓（38歲）、梁姓男子（33歲）今凌晨3點多在西區篤行路1處民宅前酒後起衝突，警方獲報到場時，見雙方已經沒有繼續吵架，且梁離開現場。

警方表示，蘇姓警員於現場蒐證時，梁男突折返回來，還手持玻璃杯砸向蘇員，釀蘇左臂遭玻璃劃傷流血，所幸經就醫包紮後無大礙。

警方現場也依妨害公務、傷害罪嫌逮捕林男，並移送台中地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康