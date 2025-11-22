台中女參加國中教師甄試 竟偽造教師資格...遭教育部發現函送法辦
台中李姓女子沒通過教師檢定、不具合格教師資格，她為了參加某國中代理教師甄試，竟然自行偽造教育部中等學校教師證書、部長吳清基印文，提交給校方審查後，經教育部察覺有異將她函送法辦；檢方訊時，李坦承犯行，偵結依偽造公印文等罪嫌起訴她。
檢方起訴指出，李女偽造「教育部中等學校教師證書」，並在證書上又偽造「教育部」的公印文、部長吳清基印文，以此偽造特種文書。
李女今年7月22日為了要參加台中市某國中甄選代理教師，竟持偽造證書、教師甄選報名表等，向該國中謊稱自己有通過教師檢定、是具有合格教師資格。
直到教育部收到李女的相關文件時，因察覺有異再度比對才驚覺她的教師證書根本是偽造的，教務部依法將李女函送台中地檢署偵辦。
檢方訊時，李女坦承偽造教師證書，校方也提出她報名甄試行使的偽造文件、切結書等證據，認定其犯嫌明確。
檢方以李女同時涉犯行使偽造特種文書、偽造公印文等罪嫌，2罪想像競合，從重依偽造公印文罪嫌起訴她。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言