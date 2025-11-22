陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好 陳其邁火大提告

高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，引爆政治攻防。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，高市府對此回擊，照片是李男自行合成上網散布，兩人無私交，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，民進黨市黨部昨晚則對李男起底，並開除黨籍。

高雄燕巢與田寮交界的「月世界」多處遭棄置垃圾，數量高達數百噸，檢警20日先羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉操控。

國民黨立委陳菁徽昨以「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手」在臉書發文，指本周高雄出現垃圾山，數百噸廢棄物躺在月世界山坡地，高達5層樓的惡臭垃圾，已不知道是第幾次，這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人—李有財」。

對此高市府表示，李有財原為國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭開除，後改以無黨籍參選里長。陳其邁強調，違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬貸。對誣指他力挺傾倒垃圾的環保殺手的惡劣言論，將依法提告以守護清譽。

民進黨高雄市黨部則強調，黨部完成初步查證，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨，2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利，同年以無黨籍身分參選里長。但李涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值，市黨部依規定開除黨籍，予以最嚴厲的處分，維護黨的形象與社會信任。