高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄即時報導

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後投靠民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部昨深夜發聲明，祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。

民主進步黨高雄市黨部昨深夜10時9分發出聲明，指針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證。

市黨部指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李男於2022年參民進黨黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

市黨部強調，因李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

李有財是碧紅里連任4連霸里長，長期耕耘16年，基層實力雄厚，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，當年以6千多票落敗，後投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選，但失利。

擁有環境工程碩士學歷的李有財除當里長外，也插手環保清運事業，因身段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，在岡山當地成立茶行和金香鋪時，市區茶行道上兄弟送花籃祝賀，綠委和地方民代同賀，沒想到私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財。圖／取自臉書
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財。圖／取自臉書
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供

民進黨 議員 岡山

延伸閱讀

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

月世界遭棄置垃圾…陳菁徽指陳其邁曾挺涉案里長 高市府斥抹黑

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往

相關新聞

關最久死囚黃春棋、陳憶隆 檢察總長提非常上訴

黃春棋、陳憶隆30年前被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案，2000年被判處死刑確定，但迄今近25年未執行槍決，因憲法法庭去...

還有34死囚 非常上訴暫無時間表

檢察總長邢泰釗為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34人待處理，由最高檢察署分「非上字」...

高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡...

高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

高雄月世界地景非法棄置垃圾連環爆，國民黨立委陳菁徽今晚臉書發文，指控這起案件幕後主事者，正是市長陳其邁曾力挺的民進黨市議...

聚鼎科技爆內線交易 「創投大老」張忠本150萬交保後拔腿狂奔

保護元件大廠聚鼎科技2022年8月間，公布重訊營業損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，利用人頭賣股避損上百萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。