聽新聞
0:00 / 0:00

高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄<a href='/search/tagging/2/月世界' rel='月世界' data-rel='/2/110331' class='tag'><strong>月世界</strong></a>濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡山區碧紅里長李有財、李子森父子被查出租鐵皮屋清收台南市家戶垃圾，再僱司機至月世界傾倒，負責監控的蘇姓男子已被羈押，李姓父子和施姓司機3人遭檢方聲押

林業保育署巡山員11月6日在高雄燕巢月世界周邊發現大量垃圾，環保局17日清除逾10公噸並查出部分來自台南家戶。橋檢掌握特定車輛後，19日搜索台南勗瑞、貿毅及高雄侑鴻、岡山區某茶行，拘提蘇男依廢棄物清理法聲押獲准。當晚田寮又被發現數百公噸垃圾，疑同一集團所為，20日再陸續拘提岡山區里長李有財、李子森父子等8人到案。

檢警調查，李有財父子在岡山區經營侑鴻公司，租用燕巢區某處鐵皮屋作為廢棄物暫置場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男涉嫌指示林姓、沈姓和馮姓3名司機將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾先載至李家父子提供的鐵皮屋堆置，之後李子森再僱蘇姓和施姓男子載至燕巢、田寮坡地濫倒，汙染環境。

高雄市 月世界 垃圾山 聲押 廢棄物

延伸閱讀

高雄月世界遭棄置百噸垃圾成「垃圾山」 岡山區里長父子等3人遭聲押

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

影／同一犯罪集團 高雄月世界淪為台南「垃圾場」又增一處

高雄月世界周邊冒垃圾山 清完1座昨又多1座...1嫌已收押

相關新聞

關最久死囚黃春棋、陳憶隆 檢察總長提非常上訴

黃春棋、陳憶隆30年前被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案，2000年被判處死刑確定，但迄今近25年未執行槍決，因憲法法庭去...

還有34死囚 非常上訴暫無時間表

檢察總長邢泰釗為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34人待處理，由最高檢察署分「非上字」...

高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡...

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

高雄月世界地景非法棄置垃圾連環爆，國民黨立委陳菁徽今晚臉書發文，指控這起案件幕後主事者，正是市長陳其邁曾力挺的民進黨市議...

聚鼎科技爆內線交易 「創投大老」張忠本150萬交保後拔腿狂奔

保護元件大廠聚鼎科技2022年8月間，公布重訊營業損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，利用人頭賣股避損上百萬元，...

聚鼎創辦人張忠本涉內線交易案 發言人50萬交保狂奔躲媒體

被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本遭控內線交易，台北地檢署檢察官今天指揮調查局台北市調查處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。