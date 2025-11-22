聽新聞
還有34死囚 非常上訴暫無時間表

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

檢察總長邢泰釗為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34人待處理，由最高檢察署分「非上字」案號審查，有3人主張有精神疾病不能執行，最高檢一併審議。

憲法法庭對死刑作成判決後，最高檢察署即在去年11月分37件「非上字」案審查，死囚黃麟凱今年1月16日已經伏法，扣掉黃春棋、陳憶隆兩案提非常上訴，還有34人是否應執行死刑懸而未決。

最高檢針對憲法法庭判決意旨，審查標的包括是否死刑判決為一致決？是否有強制辯護？是否為犯最嚴重之罪？有無違法認識而有執行能力？有無精神疾病致犯罪？所犯罪名是否唯一死刑？34人中有3人主張行為時有精神疾病阻卻違法，檢方研議中。

最高檢的死刑審查案採個別檢察官閱卷、必要時召集開會討論制，意即檢察官審查認為有合議必要，會請求檢察總長召集會議，依照「檢察一體」議研，開會沒有特定的日期。

死囚案案卷浩繁，原來由法務部保管，憲法判決作成之後，相關文書移付最高檢；有死囚的律師為再審而準備，聲請調閱光碟、錄音檔、原始警詢、檢訊、審判筆錄，最高檢須與辯護人約定時間處理，整體死刑案的審查因此無時間表。

