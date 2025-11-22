聽新聞
關最久死囚黃春棋、陳憶隆 檢察總長提非常上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

陳憶隆、黃春棋（圖）是關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片
黃春棋、陳憶隆30年前被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案，2000年被判處死刑確定，但迄今近25年未執行槍決，因憲法法庭去年判決擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」違憲，可提起非常上訴；檢察總長邢泰釗依判決意旨，上月向最高法院替黃、陳提起非常上訴。

檢察官指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡）擄走黃春樹，聯手押到新北市汐止區山區殺害、棄屍，黃銘泉等人另向家屬勒贖7千萬元，黃春棋被逮捕後供稱，徐自強、陳憶隆是共犯，3人都被檢方起訴，求處死刑。

最高法院2000年4月27日將徐自強、黃春棋、陳憶隆判處死刑確定，其中，徐自強經檢察總長提起5次非常上訴，2022年時，最高法院維持更9審判決認為，黃春棋、陳憶隆指控徐自強的證詞違背常理，改判徐自強無罪確定。

不過，黃春棋、陳憶隆判處死刑後，被關押25年遲未執行槍決，成為史上「關最久的死囚」。

2024年9月20日，憲法法庭針對死刑做出「113年憲判字第8號」判決，認為死刑有條件合憲，黃春棋、陳憶隆所適用的「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者」是唯一死刑，不符憲法罪責原則與生命權保障的意旨。判決指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋死刑確定判決的適用法律違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權自行提起非常上訴，再由最高法院審查並做出撤銷或駁回判決。

最高檢察署於憲法判決出爐後，陸續分案審查，邢泰釗今年10月為陳憶隆、黃春棋兩人提起非常上訴。

依規定，非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，等於陳、黃兩人「暫時免死」。

陳憶隆（圖）、黃春棋是關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片
