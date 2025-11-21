聽新聞
0:00 / 0:00
月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告
高雄月世界地景非法棄置垃圾連環爆，國民黨立委陳菁徽今晚臉書發文，指控這起案件幕後主事者，正是市長陳其邁曾力挺的民進黨市議員參選人李姓男子，更諷「真正的自倒自演」；高市府強硬反擊，痛斥栽贓嫁禍惡質抹黑並提告。
陳菁徽貼文中直言，數十噸躺在月世界山坡地高達5層樓惡臭垃圾，這已經不知道是第幾次，高雄出現如此誇張、環境被破壞的案件，高市府處理的SOP只有一個「市長震怒」。
陳菁徽指出，這次傾倒垃圾的幕後首腦，是曾代表民進黨參選市議員的李有財，還與陳其邁合照，諷刺的是，李男曾以環境工程為選舉主打，原來是在大自然中做違法勾當的工程，質疑陳其邁挺傾倒垃圾的環境殺手。
對此，高市府回應，該相片為2021年為李姓男子在網路取得後擅自合成，未經市長同意，陳其邁與李姓男子毫無往來，嚴厲譴責陳菁徽立委栽贓嫁禍的惡質抹黑。
市府表示，經瞭解，李男本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。
陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬貸。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。
民進黨高雄市黨部隨後也發聲明，將李男開除黨籍。市黨部說明，現任岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，黨部已完成初步查證。
市黨部說，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入本黨，李男2022年參與岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
基於已掌握情事，李男涉案內容已嚴重違反紀律與價值，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言