聚鼎科技爆內線交易 「創投大老」張忠本150萬交保後拔腿狂奔

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

保護元件大廠聚鼎科技2022年8月間，公布重訊營業損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，利用人頭賣股避損上百萬元，涉及內線交易，台北市調查處今天搜索約談張忠本等6人到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命張忠本150萬交保。

同案約談張忠本妻子欒大瑞80萬交保、胞弟張忠業20萬交保、聚鼎科技副總楊泓文50萬交保、協理呂明勳30萬交保、呂明勳簡姓女同事10萬交保。張忠本辦保後帶上帽子，由2名律師陪同，拔腿狂奔離開地檢署；楊泓文也為躲避媒體，將帽子壓跑給媒體追；呂明勳則用水瓶遮擋臉部。

據調查，PPTC元件供應商聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，指2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本在消息公開前，利用欒大瑞等友帳戶賣出股票，規避損失上百萬元；楊泓文用自己證券帳戶賣股避損數萬元；呂明勳則借簡女帳戶買賣股票，但最後卻損失近萬元。

張忠本是國內創投業大老，曾任中華開發副總經理，1997年他與連襟朱復華、王紹裘三人共同創立聚鼎科技，從高分子材料起家，當時台灣PC市場正處於崛起的年代，聚鼎自USB裝置切入，成功取得一席之地，3位連襟共同創業的故事，一度在業界成為佳話，後因併購美國廠失和。

聚鼎的年營業額雖然僅新台幣16億元上下，不過用於電池過熱保護的主力產品、高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC），出貨給各大一線品牌廠，再加上聚鼎擁有300個專利，技術具核心競爭力，市占率為全球第二大。

聚鼎科技創辦人張忠本涉內線交易150萬交保。記者曾原信／攝影
聚鼎科技協理呂明勳涉內線交易30萬交保。記者曾原信／攝影
聚鼎科技創辦人楊泓文涉內線交易50萬交保。記者曾原信／攝影
