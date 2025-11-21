米其林大傘不見 老婦遭指傘賊…高院罕見「附論」轟檢警不顧人權

旅居國外卅餘年的陳姓婦人到台北市中山區公所洽公，卻被檢警認為是「偷傘賊」，遭警方送辦、檢方起訴，直到台灣高等法院駁回檢方上訴，案子才告確定。高院在判決書中罕見加上「附論」，批評檢警在行使追訴犯罪的權限時應禁止過當、有違比例原則。

高院批評檢警的追訴作為不僅違反比例原則，損及無辜民眾對於個人資料的保護，且讓被告必須從偵查、一審與二審不斷地委任律師為自己辯護、自證清白，無端耗費數十、近百倍於該把雨傘價格的律師費。

高院指出，檢察官應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限，該職權不起訴或緩起訴時就應積極作為，不應上訴時就不該上訴，以維護人權，節約訴訟資源並確保司法公信。

這篇附論開頭就指憲法是規範國家與人民權利義務關係的根本大法，拘束國家一切類型的公權力行使，拘束立法也拘束行政及司法，當然包括檢察官在內。檢察官行使職權既然受憲法基本權利的限制，就應避免違反比例原則的要求，這不僅包括發動或執行強制處分應遵守比例原則，在行使追訴的裁量權限時亦應「禁止過當」。

而「司法警察亦然」，因為警察職權行使法第三條第一項即規定「警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。」高院指現代民主法治國家的刑事訴訟，並非以發現真實為唯一目的，可據此罔顧公平正義及人性尊嚴而不惜任何代價的獲得。

李姓男子遺失一把米其林輪胎大把藍色傘，高院認為取傘者可能故意行竊，但也可能是「拿錯傘」，依照德國實務經驗，是以50歐元作為開啟追訴與否的標準，檢警是否有必要為了一把雨傘開啟調查程序，或是取傘者未必有犯罪意圖的情況下開啟偵查，已有疑義。

台北市警建國派出所受理報案後，調閱該時段敬老卡窗口所有申請民眾的個資，並將陳婦以外的民眾個資一併附於偵查卷宗內，高院也認為違反「過當禁止」原則。

陳婦在偵查時接獲台北地檢署通知到案時，已委任鄭姓辯護人於去年七月二日到庭表示「被告在國外」，後來鄭也為被告具狀表示自己長期旅居國外，前往中山戶政事務所辦理業務後，將放置座位旁的雨傘帶走（與李姓傘主指訴的雨傘是放置於中山區公所門口傘桶內不同），一時誤認是從父母家中帶出的雨傘，對此深感懊惱，願意依法賠償並致歉，懇請為不起訴或緩起訴處分。