北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警

陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷傘，律師也指小偷身形、出入時間與她明顯不同，台北地院判無罪。北檢以當時僅4名女子申請敬老卡，惟陳婦容貌與犯嫌相似為由上訴，台灣高等法院批檢「不應上訴時就不該上訴」，駁回確定。

李姓傘主表示，去年3月11日下午2點50分到區公所，將傘放在傘桶裡，3點10分要離開時，傘竟被竊，因此報警。警方追查，拿走雨傘的人和在區公所社會科裡的人衣著相同，可見是同一人，當天有7個人到社會科申請敬老卡，4名女性中只有陳婦的體型、臉型、髮型與小偷相似。

陳婦不否認有到區公所，但說沒偷傘，律師也說傘被偷之際，陳婦還在區公所。

北院認為監視器拍到的一名短髮齊肩的婦女拿走藍色雨傘，但其他監視器鏡頭只拍到女子的背影、遠攝畫面，無法辨識被拍攝者的長相。此外，法官認為就算偷傘人曾到敬老櫃台也不代表有申辦敬老悠遊卡，員警僅以社會科於該段時間內申辦敬老悠遊卡的民眾資料比對，忽略竊盜之人可能到區公所申辦其他業務。

監視器拍到偷傘的時間是下午2點55分，陳婦請領完戶籍謄本的時間是2點57分，案發時還沒離開，監視器也未顯示竊盜嫌疑人「先偷傘再返回」，因此判陳婦無罪。

北檢上訴，先是認定偷傘的人衣著沒有改變，該時段只有4名女性申辦敬老卡，應可調取另外3名婦人最近留存的相片交叉比對；陳婦的丈夫當天也在現場，手機有定位功能，可曉諭陳夫提出定位資料；律師指陳婦身高僅145公分，與偷傘賊不同，應可調取醫療院所的身高資料，一審未盡調查之能事，請求撤銷改判。