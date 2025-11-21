快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷傘，律師也指小偷身形、出入時間與她明顯不同，台北地院判無罪。北檢以當時僅4名女子申請敬老卡，惟陳婦容貌與犯嫌相似為由上訴，台灣高等法院批檢「不應上訴時就不該上訴」，駁回確定。

李姓傘主表示，去年3月11日下午2點50分到區公所，將傘放在傘桶裡，3點10分要離開時，傘竟被竊，因此報警。警方追查，拿走雨傘的人和在區公所社會科裡的人衣著相同，可見是同一人，當天有7個人到社會科申請敬老卡，4名女性中只有陳婦的體型、臉型、髮型與小偷相似。

陳婦不否認有到區公所，但說沒偷傘，律師也說傘被偷之際，陳婦還在區公所。

北院認為監視器拍到的一名短髮齊肩的婦女拿走藍色雨傘，但其他監視器鏡頭只拍到女子的背影、遠攝畫面，無法辨識被拍攝者的長相。此外，法官認為就算偷傘人曾到敬老櫃台也不代表有申辦敬老悠遊卡，員警僅以社會科於該段時間內申辦敬老悠遊卡的民眾資料比對，忽略竊盜之人可能到區公所申辦其他業務。

監視器拍到偷傘的時間是下午2點55分，陳婦請領完戶籍謄本的時間是2點57分，案發時還沒離開，監視器也未顯示竊盜嫌疑人「先偷傘再返回」，因此判陳婦無罪。

北檢上訴，先是認定偷傘的人衣著沒有改變，該時段只有4名女性申辦敬老卡，應可調取另外3名婦人最近留存的相片交叉比對；陳婦的丈夫當天也在現場，手機有定位功能，可曉諭陳夫提出定位資料；律師指陳婦身高僅145公分，與偷傘賊不同，應可調取醫療院所的身高資料，一審未盡調查之能事，請求撤銷改判。

檢察官此舉也惹惱高院，高院認為一審對相關證據取捨已於判決書中一一論述，檢方卻堅持不同的評價，但要負責提出證據的工作卻沒做好，雖然旅居國外30餘年的陳婦在審判期日未現身，合議庭仍維持無罪見解，全案確定。

米其林輪胎公司和米其林指南是知名產品與餐飲評鑑，市面上也有相關的米其林商品。圖／聯合報系資料照
米其林輪胎公司和米其林指南是知名產品與餐飲評鑑，市面上也有相關的米其林商品。圖／聯合報系資料照

監視器 竊盜 敬老卡 雨傘 北檢 北院 米其林

延伸閱讀

影／保護元件大聚鼎科技爆內線交易 創投大老張忠本一家三人移送北檢

彰化酒駕男把散步夫妻撞進水溝 猶豫6秒竟逃逸…一、二審都判9年半

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

北市驚傳未成年學生疑遭誘拐性侵 北檢逮犯嫌聲押禁見

相關新聞

米其林大傘不見 老婦遭指傘賊…高院罕見「附論」轟檢警不顧人權

旅居國外卅餘年的陳姓婦人到台北市中山區公所洽公，卻被檢警認為是「偷傘賊」，遭警方送辦、檢方起訴，直到台灣高等法院駁回檢方...

北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警

陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷...

影／保護元件大聚鼎科技爆內線交易 創投大老張忠本一家三人移送北檢

調查局接獲檢舉，指保護元件大廠聚鼎科技2022年8月間，公布重訊營業損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，利用人頭...

不滿被催促「還要等你多久？」男刺死友人判無期 再判賠684萬

32歲林姓男子到基隆某友人住在3樓的住處拜訪時，因在1樓遇另名舊識聊天太久，因不滿友人李男說「還要等你多久？」催促他上樓...

台鹽綠能弊案…下包商聽說「要分錢給陳啓昱」 晁暘老董當庭否認

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，晁暘公司下包土地開發商周女偵訊時，提及戴姓父女說過「我們拿到的錢，還是要分給台綠董事長、總經...

死囚非常上訴還有34案待審查 3死囚主張「有精神疾病」不想執行

檢察總長為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴，目前死囚審查還有34案待處理，交由最高檢察署檢察官分「非上字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。