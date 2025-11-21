司法院與富邦人壽推行國民法官模擬法庭 獨董陳建宏建議納入打詐策略

為推動國民參與審判制度，司法院與富邦人壽今天共同舉辦「國民法官模擬法庭」宣導活動，司法院首次與民間優質企業合作舉辦以模擬評議為中心的國民法官模擬法庭，協助參加者掌握完整的選任、審理及評議程序，且就案件爭點深入討論，現場互動熱絡。

促成本次活動的富邦人壽獨立董事陳建宏指出，打詐防詐議題值得關注，建議日後審判實務參酌國民參與審判制度，將詐欺案件的量刑參採國民法官審判的精神、廣納多元價值，將能使量刑更貼近民眾期待，對詐騙集團產生一定的威懾力。

本次活動為司法院舉辦首場以模擬評議為中心的國民法官模擬法庭，十二名資深庭長、審判長及法官以深入淺出方式帶領學員模擬評議，法官及學員並就本案爭點進行充分討論，且設身處地對「若自己身處此種情境，會做出有罪判斷嗎？如果被告有罪的話，又該怎麼量處刑罰」等評議事項進行深入思考。

司法院副秘書長王梅英表示，國民法官制度是我國刑事訴訟體制的最重大變革，希望透過國民法官與職業法官的溝通與對話，將國民多元觀點、生活經驗引入法庭，豐富法院的判斷視角，讓判決更能反映國民的正當法律感情，實現國民對司法最深刻的期待。

陳建宏感謝王梅英、 廳長李釱任長與十多位菁英法官來到富邦人壽，富邦集團總裁蔡明忠、金控董事長蔡明興、富壽董事長林福星、總經理陳世岳等人重視公益法紀、企業社會責任，才能公私協力。他表示，富邦集團長期投入社會公益、善盡社會責任，此次合作推廣重要的司法制度，顯示富邦集團及富邦人壽是備受各界肯定的標竿企業。

司法院新聞稿指出，自115年1月1日起，應行國民參與審判之案件將擴及所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪，因此更有必要深化國民對國民參與審判制度的認識並落實普遍參與精神。富邦人壽對本次活動熱情參與，不僅展現對法治教育的高度重視，更是落實企業社會責任的最佳典範。