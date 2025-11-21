影／保護元件大聚鼎科技爆內線交易 創投大老張忠本一家三人移送北檢

調查局接獲檢舉，指保護元件大廠聚鼎科技2022年8月間，公布重訊營業損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，利用人頭賣股避損上百萬元，涉及內線交易，台北市調查處今天搜索約談張忠本、胞弟張忠業、配偶欒大瑞等6人到案，晚間移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法偵辦，不排除強制處分。

同案涉及內線交易被送辦的包括聚鼎科技副總楊泓文、協理呂明勳。檢調查出，張忠業與欒大瑞都只是擔任人頭角色，訊後各以20萬元、8萬元交保。

據調查，PPTC元件供應商聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，指2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本在消息公開前，以親友帳戶賣股，規避損失上百萬元；楊泓文用自己證券帳戶賣股避損數萬元；呂明勳姓用同事帳戶賣股，但卻損失近萬元。