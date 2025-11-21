不滿被催促「還要等你多久？」男刺死友人判無期 再判賠684萬

32歲林姓男子到基隆某友人住在3樓的住處拜訪時，因在1樓遇另名舊識聊天太久，因不滿友人李男說「還要等你多久？」催促他上樓，林涉嫌拿出折疊刀猛刺李男致傷重送醫不治，林男今年5月被依殺人罪判無期徒刑。李母痛失獨子，頓失依靠，法官日前再判決林男要賠償醫藥費、扶養費及慰撫金共684萬餘元給李母。

基隆地院判決書說，去年6月20日晚間7時57分許，林男與陳姓友人抵達曾男基隆3樓住處樓下時，李男在該處等待林男等上樓，但因林家等人正在1樓與舊識高男聊天，遲未上樓，李遂向林男走去，伸手欲碰觸林男且對其說出「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」等語。

判決指出，林男因此心生不悅，在李男靠近過程以右手自口袋掏出折疊刀，並於以左手撥開李右手後，以折疊刀朝李左腹部及右胸口猛力刺擊各1刀，導致受有右側胸腹部穿刺傷、左側腹部撕裂傷、心包膜積液、右側血胸傷勢，當場血流不止。

林男行凶後即逕行乘車離去，經在場高男電聯救護人員，將李男送醫急救，同日晚間9時20分因大量出血，急救無效死亡。基檢去年10月偵結，將林男依殺人罪嫌起訴，基隆地院今年5月依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。李母另提民事求償，償醫藥費、扶養費及慰撫金共684萬餘元。

法官審理指出，江男殺害李男導致死亡的結果發生，自應為醫療費用、喪葬費用、因此損失的扶養費用負賠償之責。李母辛苦將李男拉拔成人，感情甚佳，李男是李母喪偶後生活唯一支柱。