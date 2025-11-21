台鹽綠能弊案…下包商聽說「要分錢給陳啓昱」 晁暘老董當庭否認

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，晁暘公司下包土地開發商周女偵訊時，提及戴姓父女說過「我們拿到的錢，還是要分給台綠董事長、總經理，我知道指的是陳啓昱、蘇坤煌」，然而，戴父作證「完全沒有」外，蘇坤煌律師也詢及周女是否有證據佐證？周女說，她是親耳聽到的。

台南地院下午開庭，傳喚晁暘公司負責人戴妤倩的父親及周女2人，同案被告台綠總經理蘇坤煌、副總經理郭政瑋、鴻暉負責人蘇俊仁及戴妤倩4人到庭，惟戴父對女兒相關問題拒絕作證。

戴父表示，認識陳啓昱很多年，但沒深交，也因長期飲用台鹽礦泉水，偶而機會在台鹽遇到陳啓昱，他提在學甲等地土地開發，陳啓昱才說剛成立台鹽綠能，可以幫忙漁電共生土地開發，在餐會上介紹蘇坤煌給他認識。

他說，雖有土地開發整合的經歷，但對漁電共生這塊不太清楚，問過蘇坤煌哪個點或區域可以做？決定成立公司，相關問題交由女兒處理，也會請台綠人員幫忙說明會。直至簽約時，才知道要跟鴻暉公司簽約，不知道鴻暉所扮演角色？蘇坤煌說，鴻暉有管道可以找電業商來投資。

面對檢方詢問，認不認識周女，戴父才說，她原在晁暘開發土地，後來因請領款問題而鬧翻了，之後變成與鴻暉合作，戴父說，很想不開。

檢方詢問，周女於偵訊時提到「你（周女）以為我們（戴姓父女）拿很多錢，我們拿到的錢，還是要分給台綠董事長、總經理，我知道指的是陳啓昱、蘇坤煌…」，有無分潤給陳、蘇？戴父回答「完全沒有」。

隨後，周女到庭，提到與戴姓父女的紛爭，質疑蘇坤煌以台綠總經理身分去幫戴妤倩土地開發，她說，有次甚至以為台綠說明會，臨時被換成另間公司，簽約方不是台綠，當下台下地主傻眼。

面對蘇坤煌律師詢及其證詞，詢問周女是否有證據佐證晁暘分錢給蘇坤煌？質疑是不是戴姓父女不願給妳錢的藉口？周女說，她是親耳聽到的。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚被告晁暘負責人戴妤倩父親及其下包土地開發周姓業者出庭作證。圖／本報資料照
