台鹽綠能弊案…下包商聽說「要分錢給陳啓昱」 晁暘老董當庭否認
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，晁暘公司下包土地開發商周女偵訊時，提及戴姓父女說過「我們拿到的錢，還是要分給台綠董事長、總經理，我知道指的是陳啓昱、蘇坤煌」，然而，戴父作證「完全沒有」外，蘇坤煌律師也詢及周女是否有證據佐證？周女說，她是親耳聽到的。
台南地院下午開庭，傳喚晁暘公司負責人戴妤倩的父親及周女2人，同案被告台綠總經理蘇坤煌、副總經理郭政瑋、鴻暉負責人蘇俊仁及戴妤倩4人到庭，惟戴父對女兒相關問題拒絕作證。
戴父表示，認識陳啓昱很多年，但沒深交，也因長期飲用台鹽礦泉水，偶而機會在台鹽遇到陳啓昱，他提在學甲等地土地開發，陳啓昱才說剛成立台鹽綠能，可以幫忙漁電共生土地開發，在餐會上介紹蘇坤煌給他認識。
他說，雖有土地開發整合的經歷，但對漁電共生這塊不太清楚，問過蘇坤煌哪個點或區域可以做？決定成立公司，相關問題交由女兒處理，也會請台綠人員幫忙說明會。直至簽約時，才知道要跟鴻暉公司簽約，不知道鴻暉所扮演角色？蘇坤煌說，鴻暉有管道可以找電業商來投資。
面對檢方詢問，認不認識周女，戴父才說，她原在晁暘開發土地，後來因請領款問題而鬧翻了，之後變成與鴻暉合作，戴父說，很想不開。
檢方詢問，周女於偵訊時提到「你（周女）以為我們（戴姓父女）拿很多錢，我們拿到的錢，還是要分給台綠董事長、總經理，我知道指的是陳啓昱、蘇坤煌…」，有無分潤給陳、蘇？戴父回答「完全沒有」。
隨後，周女到庭，提到與戴姓父女的紛爭，質疑蘇坤煌以台綠總經理身分去幫戴妤倩土地開發，她說，有次甚至以為台綠說明會，臨時被換成另間公司，簽約方不是台綠，當下台下地主傻眼。
面對蘇坤煌律師詢及其證詞，詢問周女是否有證據佐證晁暘分錢給蘇坤煌？質疑是不是戴姓父女不願給妳錢的藉口？周女說，她是親耳聽到的。
